Până joi, China conduce clasamentul cu un total de 24 de medalii: 11 de aur, șapte de argint și șase de bronz.

SUA a urcat pe locul doi, cu un total de 37 de medalii: nouă de aur, 15 de argint și 13 de bronz.

Locul trei este ocupat de Franța, cu 27 de medalii (8 de aur, 11 de argint, 8 de bronz), iar pe locul patru se află Australia, cu 18 medalii (8 de aur, 6 de argint, 4 de bronz).

Japonia este pe locul cinci, cu 16 medalii (8 de aur, 3 de argint, 5 de bronz).

Republica Moldova se situează pe locul 45, cu două medalii de bronz, ambele la judo.

Amintim că joi, pe 1 august, sportivii Marian Florian Enache și Andrei Sebastian Cornea au adus prima medalie de aur pentru canotajul românesc la Jocurile Olimpice de la Paris, câștigând proba de dublu vâsle masculin. Aceasta este a doua medalie de aur pentru România la Paris, după cea obținută de David Popovici la proba de 200 metri liber.

Campioni europeni în exercițiu, ei au încheiat proba în șase minute, 12 secunde și 58 de sutimi.

Pe locul doi s-au clasat Țările de Jos, iar pe locul trei Irlanda.

Aceasta este a patra medalie pentru România la Paris și a doua de aur, după cele obținute de David Popovici (aur și bronz) și Ancuța Bodnar și Simona Radiș (argint). Este, totodată, prima medalie de aur la masculin într-o probă de vâsle din istoria canotajului românesc.

Andrei Cornea s-a născut pe 10 noiembrie 1999, la Vatra Dornei, iar Marian Enache pe 5 august 1995, la Târgu Cărbunești (Gorj).

România a obținut a treia medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce Ancuța Bodnar și Simona Radiș au câștigat argintul la dublu vâsle.

Finalul a fost intens, iar sportivele noastre, după un efort supraomenesc, au reușit să termine pe poziția a doua și să aducă medalia de argint pentru România. Acum mai avem trei finale la canotaj, finalele fetelor la gimnastică și un meci de polo.

”A fost o cursă grea şi pentru noi, una nu dintre cele mai reuşite. Am făcut unele mici greşeli care s-au văzut prin faptul că nu am reuşit să ne facem un ritm atât de bun, astfel încât să fim mai în faţă şi să nu aveţi voi atât de multe emoţii. Dar important este că am încheiat bine şi finala va fi una perfectă”, spunea Simona Radiș, după semifinale.

”Nu a fost niciun moment în care să mă gândesc că lupta este pierdută, toate cursele se termină în acelaşi punct, nu mai devreme sau mai târziu. Noi am dat totul, de aceea am şi reuşit să recuperăm şi să trecem primele linia de sosire”, a subliniat Radiş.

”Nu a fost cea mai bună cursă a noastră, dar am luptat până la ultima lovitură. Şi datorită acestui lucru am reuşit să câştigăm şi să le ajungem pe celelalte. Drept dovadă, că eram pe patru. După cum se ştie, este o finală olimpică, sunt cei mai buni dintre cei buni acolo şi toată lumea începe dintr-un punct şi termină într-un punct”, a spus și Ancuţa Bodnar.