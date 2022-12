Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, este de acord cu suprataxarea companiilor din energie, considerând că decizia este una justificată în România.

Profituri colosale pentru companii

„Taxele pe care le ia statul român sunt din redevențe, iar acestea nu au mai fost majorate de 15 ani. Petrom a avut profituri colosale în ultimii ani, dar fără să investească ceva. Producția tot scade. Vreau să știu dacă vreo companie națională de petrol și gaze, din lume, a fost dată în controlul altei țări. Toată scăderea producției naționale a însemnat o creștere a importurilor din Rusia.

Cred că acesta a fost semnalul de la Gazprom. S-a trimis ordin de stopare a producției. Acum, au tupeu să urle că sunt suprataxați. Ar trebui să tacă, în acest moment. Atunci când am negociat intrarea in UE, toate marile țări au cerut chestii, ca să nu ne dea veto.

Austria a cerut cel mai mult. Germania nu a cumpărat nicio companie mare, dar i-au lăsat pe austrieci. Cred că s-au făcut un deal, lăsam influența austriacă, adică rusă, pentru echilibru în Europa. Austria este mult mai coruptă decât România. Dacă protejai companiile austriece, făceai bani”, a declarat Andrei Caramitru la România TV.

De asemenea, acesta propune o fuziune între Petrom și Romgaz, prin care statul român, dar nici statul austriac, nu ar controla noua companie. Din această tranzacție ar avea de câștigat toată lumea, inclusiv OMV, consideră fostul consilier.

Toată lumea ar avea de câștigat

„Eu propun o fuziune Petrom-Romgaz. La o evaluare relativă de 2/1 și luând acționariatul existent al celor două, noua mare companie ar fi deținută așa: OMV – 34%, statul român – 36%, sif-uri și alți investitori – 30%.

După, aș emite încă 20% acțiuni în plus la bursă, valoarea lor fiind de aproximativ 1,5-2 miliarde de euro pentru investiții în Marea Neagră, petrochimie, etc. La asta s-ar adaugă o capacitate crescută de îndatorare, plus câteva miliarde pentru investiții, măcar 4-5. E hiper suficient și structura financiară ar fi super solidă.

Posibil de atras aici un mare investitor strategic din zona anglo-saxonă care să aducă și expertiză pentru offshore (pe care OMV sau entitățile românești nu o au). Și încă ceva – de fapt acum pe structura existența OMV și Romgaz NU au banii că să dezvolte offshore Marea Neagră măcar, costă 4 miliarde de euro așa ceva.

Deci e cam singură soluție de fapt. Asta ar însemna că statul român nu ar controla nouă companie, și nici statul austriac „prieten” prin OMV.

Ci ar fi o companie mare de tot, extrem de solidă, cotată la bursă, centrul sistemului energetic din sud-estul Europei, gestionată profesionist nu pe șpăgi furt și mizerii cum e acum, că OMV numai firma “normală” nu e, e sucursala de facto a rușilor; și statul român știm cu toții că e inept doamne ferește să ii dai așa ceva pe mână. Statul român și OMV ar scădea sub 30%, ceea ce e sănătos.

Din tranzacția asta câștiga toată lumea inclusiv OMV. Cei 30% din așa companie ar fi mult mai valoroși decât 51% dintr-un Petrom sufocat din lipsa de investiții și furt generalizat spre Viena.

Sunt două beneficii : sinergiile pe costuri, că nu mai ai nevoie de 2 centrale, de procese separate etc, cel puțin 100 milioane de euro în plus la care se adaugă profitul din producția extra.

Per total sute de milioane în plus de distribuit la acționari anual față de situația actuală. Pe lângă siguranța energetică a regiunii”, susține Andrei Caramitru.