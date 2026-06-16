Dezechilibru tot mai vizibil în China: ce ascund datele economice din luna mai
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Dezechilibrul economic al Chinei se adâncește, pe fondul unor evoluții divergente între consumul intern și performanța industrială. Vânzările cu amănuntul au înregistrat o scădere pentru prima dată în peste trei ani, în timp ce investițiile au continuat să se contracte.
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În paralel, producția industrială și-a accelerat ritmul de creștere, susținută de sectoarele orientate spre export. Datele oficiale publicate marți indică o economie cu două viteze, în care cererea internă slăbește, iar industria își menține dinamica.
Vânzările cu amănuntul, indicator esențial pentru consumul populației, au scăzut cu 0,6% în luna mai, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Evoluția vine după o creștere de 0,2% în aprilie și sub nivelul de stagnare anticipat de analiști. Este prima contracție lunară din decembrie 2022. Presiunea a fost vizibilă în mai multe segmente, în special în cel auto și în cheltuielile de consum din perioada sărbătorilor.
Sectorul auto a continuat să fie un punct vulnerabil, cu scăderi ale vânzărilor interne pentru a opta lună consecutiv. Activitatea de consum din perioada sărbătorii de cinci zile de Ziua Muncii a rămas modestă, iar efectele programelor guvernamentale de stimulare a achizițiilor s-au diminuat.
În plus, baza ridicată de comparație din anul precedent a influențat negativ dinamica generală. Într-un bar din Shanghai, managerul Jie’ao Feng a explicat presiunea asupra cererii prin reducerea bugetelor corporate pentru divertisment, precizând: „Consumatorii nu mai sunt la fel de impulsivi ca înainte”. El a menționat că ofertele de grup au atras mai mulți clienți, dar au afectat marjele de profit.
Presiuni economice și așteptări privind politicile publice
Pe fondul datelor slabe, economiștii anticipează posibile ajustări ale politicilor economice. Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management, a subliniat presiunea asupra autorităților de a susține consumul, afirmând: „Încă mă aștept ca ajustarea fină a politicilor să aibă loc în iulie, după publicarea datelor privind PIB-ul din al doilea trimestru”.
În același timp, producția industrială a crescut cu 4,5% în mai față de anul anterior, depășind estimările și accelerând față de aprilie. Segmentul de înaltă tehnologie a continuat să susțină avansul industrial.
Producția din tehnologiile avansate a crescut cu 15,1% în mai, pe fondul cererii globale pentru inteligență artificială și echipamente asociate. În schimb, investițiile în active fixe au scăzut cu 4,1% în primele cinci luni ale anului 2026, accentuând declinul față de perioada anterioară. Investițiile imobiliare au continuat să se reducă, cu o scădere de 16,2%, în timp ce piața locuințelor a rămas sub presiune.
Piața imobiliară și tensiuni pe piața muncii
Potrivit lui Xu Tianchen, economist senior la Economist Intelligence Unit, evoluția reflectă dezechilibre multiple, acesta declarând: „Mai multe diviziuni au caracterizat economia în luna mai: diviziunea dintre cererea internă și cea externă, diviziunea dintre inteligența artificială și industriile tradiționale și diviziunea dintre vânzarea cu amănuntul de bunuri și consumul de servicii”.
El a adăugat, de asemenea: „Pentru întregul an 2026, atingerea obiectivului de creștere de 4,5-5% nu va fi dificilă, dar cererea internă slabă justifică în continuare intervenția politică în a doua jumătate a anului.”
Declinul din sectorul imobiliar a continuat să influențeze negativ investițiile, cu scăderi atât la nivelul vânzărilor, cât și al construcțiilor noi. Prețurile locuințelor au înregistrat o ajustare ușoară în jos, în special în orașele mai mici, în timp ce marile centre urbane au arătat semne timide de stabilizare.
Pe piața muncii, rata șomajului s-a redus ușor la 5,1%, însă intrarea a milioane de absolvenți și incertitudinile legate de transformările tehnologice continuă să mențină presiunea asupra ocupării forței de muncă.
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