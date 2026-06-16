Dezechilibru tot mai vizibil în China: ce ascund datele economice din luna mai

Dezechilibrul economic al Chinei se adâncește, pe fondul unor evoluții divergente între consumul intern și performanța industrială. Vânzările cu amănuntul au înregistrat o scădere pentru prima dată în peste trei ani, în timp ce investițiile au continuat să se contracte.

În paralel, producția industrială și-a accelerat ritmul de creștere, susținută de sectoarele orientate spre export. Datele oficiale publicate marți indică o economie cu două viteze, în care cererea internă slăbește, iar industria își menține dinamica.

Vânzările cu amănuntul, indicator esențial pentru consumul populației, au scăzut cu 0,6% în luna mai, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Evoluția vine după o creștere de 0,2% în aprilie și sub nivelul de stagnare anticipat de analiști. Este prima contracție lunară din decembrie 2022. Presiunea a fost vizibilă în mai multe segmente, în special în cel auto și în cheltuielile de consum din perioada sărbătorilor.

Sectorul auto a continuat să fie un punct vulnerabil, cu scăderi ale vânzărilor interne pentru a opta lună consecutiv. Activitatea de consum din perioada sărbătorii de cinci zile de Ziua Muncii a rămas modestă, iar efectele programelor guvernamentale de stimulare a achizițiilor s-au diminuat.

În plus, baza ridicată de comparație din anul precedent a influențat negativ dinamica generală. Într-un bar din Shanghai, managerul Jie’ao Feng a explicat presiunea asupra cererii prin reducerea bugetelor corporate pentru divertisment, precizând: „Consumatorii nu mai sunt la fel de impulsivi ca înainte”. El a menționat că ofertele de grup au atras mai mulți clienți, dar au afectat marjele de profit.

Pe fondul datelor slabe, economiștii anticipează posibile ajustări ale politicilor economice. Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management, a subliniat presiunea asupra autorităților de a susține consumul, afirmând: „Încă mă aștept ca ajustarea fină a politicilor să aibă loc în iulie, după publicarea datelor privind PIB-ul din al doilea trimestru”.

În același timp, producția industrială a crescut cu 4,5% în mai față de anul anterior, depășind estimările și accelerând față de aprilie. Segmentul de înaltă tehnologie a continuat să susțină avansul industrial.

Producția din tehnologiile avansate a crescut cu 15,1% în mai, pe fondul cererii globale pentru inteligență artificială și echipamente asociate. În schimb, investițiile în active fixe au scăzut cu 4,1% în primele cinci luni ale anului 2026, accentuând declinul față de perioada anterioară. Investițiile imobiliare au continuat să se reducă, cu o scădere de 16,2%, în timp ce piața locuințelor a rămas sub presiune.

Potrivit lui Xu Tianchen, economist senior la Economist Intelligence Unit, evoluția reflectă dezechilibre multiple, acesta declarând: „Mai multe diviziuni au caracterizat economia în luna mai: diviziunea dintre cererea internă și cea externă, diviziunea dintre inteligența artificială și industriile tradiționale și diviziunea dintre vânzarea cu amănuntul de bunuri și consumul de servicii”.

El a adăugat, de asemenea: „Pentru întregul an 2026, atingerea obiectivului de creștere de 4,5-5% nu va fi dificilă, dar cererea internă slabă justifică în continuare intervenția politică în a doua jumătate a anului.”

Declinul din sectorul imobiliar a continuat să influențeze negativ investițiile, cu scăderi atât la nivelul vânzărilor, cât și al construcțiilor noi. Prețurile locuințelor au înregistrat o ajustare ușoară în jos, în special în orașele mai mici, în timp ce marile centre urbane au arătat semne timide de stabilizare.

Pe piața muncii, rata șomajului s-a redus ușor la 5,1%, însă intrarea a milioane de absolvenți și incertitudinile legate de transformările tehnologice continuă să mențină presiunea asupra ocupării forței de muncă.