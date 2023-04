Victor Slav s-a despărțit de Selina

Victor Slav a confirmat că relația sa cu Selina a luat sfârșit în urmă cu câteva luni. După despărțirea sa de Bianca Drăgușanu el a fost discret cu viața sa personală așa că nu s-a aflat de despărțirea sa de Selina.

Victor Slav și Selina s-au aflat într-o relație mai bine de trei ani. Motivul despărțirii ar fi, după cum se zvonește, că Selina l-ar fi înșelat cu fostul ei partener care era căsătorit. Soția acestuia a aflat despre aventură și l-ar fi pus în temă și pe Victor.

Atunci când Victor Slav a confruntat-o, Selina i-ar fi reproșat faptul că o neglijează, iar acest lucru a dus la despărțirea lor în cele din urmă, potrivit Fanatik.

„Noi ne-am despărțit încă din luna septembrie. Fiecare locuiește în altă parte, eu m-am mutat. Am fost însă mereu discret cu viața mea personală și nu am vorbit despre aceasta. De cinci ani, de când m-am despărțit de Bianca, evit să vorbesc despre viața mea personală”, a declarat vedeta.

Cei doi ar fi rămas prieteni

„Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani. Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”, a mai spus fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Victor Slav a păstrat o relație bună și cu fosta soție, Bianca Drăgușanu fiind aceea care a vorbit despre relația lor de acum.

„Sunt în relații foarte bune cu Victor. Suntem prieteni foarte buni. Noi nu ne-am certat niciodată. A fost invitat și la mine în emisiune. (…) Avem împreună un copil. Tocmai de aceea, ne dorim ce este mai bun pentru cea mică.

Din punctul ăsta de vedere, cred că putem fi un exemplu pentru multe alte cupluri care se războiesc, împart copiii, îi folosesc pe cei mici ca pe arme de schimb. Noi doi nu am avut niciodată o astfel de problemă. Suntem doi oameni maturi. Suntem prieteni și așa cred că va fi toată viața”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu, pentru sursa citată.