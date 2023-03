Despărțirea dintre Shakira și Gerard Pique a venit ca un trăsnet pentru fanii cuplului, dar mai ales faptul că fostul fotbalist a înșelat-o pe artistă cu o tânără de 23 ani. Mai mult, între timp, și-a oficializat relația cu Clara Chia Marti.

Gerard Pique a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Shakira

Cei doi au ales să păstreze discreția în tot acest timp și să nu agite spiritele, mai ales pentru copiii pe care spaniolul îi are cu celebra cântăreață. Însă acum, Gerard Pique a vorbit pentru prima dată de despărțirea de Shakira și despre perioada complicată prin care trece.

„În continuare, fac doar ce vreau! Vreau să fiu fidel doar principiilor mele. Nu am vrut să dau bani ca să îmi spăl imaginea. Au fost schimbări în viața mea. Important e că am reușit să rămân fericit. Fiecare părinte are datoria să își protejeze copiii, iar asta se aplică și în cazul meu.”, a scris fostul fotbalist al Barcelonei pe pagina sa de Instagram.

Clara Chia Marti ar fi adepta relațiilor deschise

Ies la iveală din ce în ce mai multe detalii despre actuala iubită a lui Gerard Pique. Unul dintre ele este chiar presupusul motiv pentru care catalanul a preferat-o pe tânăra de 23 de ani în detrimentul Shakirei. Publicația spaniolă El Nacional a dezvăluit într-un articol intitulat „Cel mai intim secret al Clarei Chia, de ce Pique a părăsit-o pe Shakira” că fostul fotbalist a ales-o pe Clara Chia Marti datorită firii ei libertine și a faptului că ar fi adepta relațiilor deschise.

„Shakira este o persoană mai conservatoare decât Clara, din cauza vârstei sale, 46 de ani. Plus că trebuie să aibă grijă atât de părinții ei, cât și de cei doi copii pe care îi are cu Pique. Ea vrea să aibă totul sub control și, în ciuda faptului că nu era căsătorită cu Pique, trăiau o relație maritală în toate sensurile. Una dintre cauzele crizei dintre cei doi au fost aventurile extraconjugale ale lui Pique, cunoscute în viața de noapte din Barcelona.

Clara Chia, pe de altă parte, are 23 de ani, este din altă generație, ar putea fi fiica Shakirei și, potrivit fanilor ei de pe twitter, este o adeptă fidelă a unui cont de Instagram numit The Poly Spot care răspândește beneficiile poligamiei, ale relațiilor poliamoroase, ale cuplurilor care permit membrilor lor să aibă și alte relații”, a scris sursa citată.