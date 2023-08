Shakira și Gerard Pique s-au împăcat

Potrivit declarațiilor sub anonimat ale apropiaților, Shakira și Gerard Pique s-au împăcat și au în prezent o relație de prietenie care le permite să se bucure de copii pe rând, fără neplăceri sau certuri.

Vedetele s-au despărțit în urmă cu un an și două luni după ce cântăreața a fost înșelată de soțul său cu o angajată, Clara Chia Marti. Aceasta a devenit iubita lui după acel moment. Shakira a atacat-o pe rivală prin muzică, numind-o „Casio” și „Twingo”, în timp ce ea este echivalentul firmelor de lux „Rolex” și „Ferrari”.

Ce presupune împăcarea dintre Shakira și Pique

Shakira și Pique nu vor să își mai spele rufele în public, decizia fiind luată de dragul celor doi fii, Sasha și Milan. Relația dintre cele două vedete este una de prietenie, aceștia și-ar fi promis unul altuia să nu se mai certe și să se concentreze pe timpul pe care îl petrec cu copiii.

Potrivit presei, Pique urmează să închirieze un apartament în Miami, acolo unde cei doi băieți locuiesc alături de Shakira, pentru a ușura situația pentru copii, care până acum făceau numeroase drumuri SUA – Spania și invers.

Apropiații Shakirei au declarat: „Ei respectă acordul de separare întocmai, nu mai există niciun fel de discuție sau problemă”, iar apropiații lui Gerard Piqué confirmă: „Așa stau lucrurile, nu există nicio problemă”.

Shakira s-a mutat definitiv din Barcelona, stabilindu-se cu și cei doi copii la Miami, aceștia locuiesc într-o proprietare estimată la 16 milioane de euro.

Shakira nu are o relație cu Lewis Hamilton

Cântăreața profită de timpul fără un partener, și pare fericită. Potrivit unor surse, aparenta ei relație cu Lewis Hamilton nu este una stabilă, ci mai degrabă sporadică. Shakira pare că vrea să se distreze iar din jur ei o susțin și o încurajează să se bucure din plin de viață, după ce a avut parte de luni grele .

Între timp, Gerard Piqué menține o relație foarte stabilă cu Clara Chía, cu care locuiește împreună de câteva luni.

Shakira a declarat recent cu privire la despărțire: „Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a mai afirmat Shakira.