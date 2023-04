Shakira şi Gerard Pique s-au înţeles în privinţa timpului pe care băieţii lor. Astfel, Milan şi Sasha vor sta atât cu celebra cântăreaţă columbiană cât și cu fostul fotbalist. Milan are 10 ani, iar Sasha este în vârstă de 8 ani. Columbianca s-a mutat la Miami împreună cu copii săi, însă Pique va putea să îi viziteze. Acesta va avea dreptul la zece zile în fiecare lună.

De asemenea, Pique va putea sta cu copiii la fiecare sărbătoare, adică de Ziua Recunoştinţei, de Crăciun şi de Paşte. Potrivit înţelegerii celor doi dezvăluită de El Mundo Deportivo, pe timpul verii, Milan şi Sasha vor petrece 70 la sută din timp cu tatăl lor. Restul de 30 la sută va fi alocat mamei lor.

Motivul pentru care Pique a păstrat tăcerea

Decizia vine după despărțirea celor două vedete. Shakira şi Pique au format un cuplu din 2010, însă s-au despărțit anul trecut. Gerard Pique a vorbit recent despre separarea de cântăreața din Columbia. El se află într-o relație cu o tânără de 23 ani, Clara Chia Marti. Cei doi au ales să păstreze discreția în tot acest timp și să nu agite spiritele, mai ales pentru copiii pe care spaniolul îi are cu celebra cântăreață.

„În continuare, fac doar ce vreau! Vreau să fiu fidel doar principiilor mele. Nu am vrut să dau bani ca să îmi spăl imaginea. Au fost schimbări în viața mea. Important e că am reușit să rămân fericit. Fiecare părinte are datoria să își protejeze copiii, iar asta se aplică și în cazul meu.”, a scris fostul fotbalist al Barcelonei pe pagina sa de Instagram.

A suferit enorm după despărțire

În ceea ce o privește pe Shakira, aceasta a suferit enorm după despărțire. Ea a spus într-un interviu amplu cum se simte în urma despărțirii cu scandal de Gerard Pique.

„Când o femeie e nevoită să înfrunte toate loviturile pe care le primește din partea vieții iese mai puternică. Pentru că acea femeie a învățat să își cunoască vulnerabilitățile, să le accepte, să își exprime durerea. Se zice că contrariul depresiei e exprimarea liberă”, a declarat aceasta.

Shakira a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

Amintim că în luna septembrie 2022 ea a primit o lovitură puternică, fiind trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Procuratura a cerut atunci o pedeapsă de 8 ani și două luni și plata unei amenzi de aproximativ 24 de milioane de euro.

Shakira este acuzată că a fraudat statul spaniol cu 14,5 milioane de euro între anii 2012 și 2014, adică în primii ani în care își stabilise reședința în Barcelona, unde a locuit cu acum fostul ei partener, fotbalistul Gerard Piqué de la FC Barcelona.