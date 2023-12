Andreea și Bogdan, doi dintre concurenții emisiunii Mireasa, au luat o decizie neașteptată și au pus punct relației lor. Acest pas a fost făcut în urma unor descoperiri șocante în cadrul unui task al telefoanelor.

Cei doi și-au dat seama că nu-și doresc aceleași lucruri de la viață și au decis să meargă pe drumuri separate.

Ruptura survenită între cei doi a fost rezultatul unor dezvăluiri neașteptate descoperite în telefoanele lor în timpul unei probe a emisiunii.

Andreea a mărturisit că nu mai dorește să lupte pentru relația lor, susținând că:

„Eu nu am spus că nu vreau să dorm cu el! Poate m-am exprimat greșit. Am spus că rapiditatea cu care se întâmplă toate lucrurile acestea, în mod normal, în afara casei Mireasa nu s-ar fi întâmplat. Aceste lucruri nu sunt tocmai în stilul meu. Nu pot să spun că s-a întâmplat într-un anumit fel cu mine sau ceva de genul acesta… faptul că noi conviețuim fix ca o familie și nu ne-am rezolvat discuțiile care au apărut între noi și faptul că nu ajungem la un numitor comun. Totul s-a schimbat de la task-ul telefoanelor”, a spus Andreea de la Mireasa.

Printre descoperirile care au contribuit la decizia lor de a se despărți s-au numărat:

Andreea a subliniat că acestea nu sunt în stilul ei și că relația lor a fost afectată de faptul că nu au reușit să rezolve anumite neînțelegeri.

Bogdan a confirmat că proba telefoanelor a jucat un rol în decizia lor, dar a subliniat că nu doar aceasta i-a îndepărtat. Un alt motiv este realizarea că nu sunt pe aceeași lungime de undă. La aceasta se adaugă și faptul că nu se pot înțelege.

Cei doi concurenți au decis să meargă mai departe în emisiune în mod separat și să pună capăt relației lor.

„Noi am discutat și sunt mult mai multe lucruri pe care le simțim între noi. Nu vrem să intrăm în detalii! Îi ok așa cum îi! Am încercat să avem o relație… Am ajuns la concluzia că nu are rost să ne chinuim în situația asta”, a declarat Bogdan.