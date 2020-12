Surpriză totală după emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”: celebrul Dan Bittman a recunoscut în mod oficial că el şi femeia care i-a fost aproape în ultimii 25 de ani, Liliana Ştefan, nu mai sunt împreună. Cei doi au împreună trei băieţi, în vârstă de 21, 16 şi 13 ani, însă nu au fost niciodată căsătoriţi.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat.

Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a recunoscut Dan Bittman.

Solistul trupei Holograf a explicat şi de ce, în ciuda relaţiei foarte lungi, cei doi nu au mers niciodată în faţa ofiţerului stării civile.

„De căsătorit nu ne-am propus niciodată, chiar din primul moment. Am considerat că nu e importantă hârtia respectivă. Important era ca relația noastră să meargă într-o direcție comună. Care direcție comună? Un copil, și l-am făcut pe primul, pe al doilea, pe al treilea, am sădit un copac, am făcut casele.

Cu ea am avut un scop în viața asta, ea mi-a dat scopul. Ea a fost femeia din spate, femeia puternică din spatele unui bărbat cam slab. Ea a fost cea pentru care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, a spus Dan Bittman în emisiunea Denisei Rifai.

În urmă cu ceva vreme, Liliana Ştefan declara şi ea că nu mai vede vreun motiv pentru care, după atâţia ani de relaţie şi mai mulţi copii, ar trebui să se căsătorească.

„Nu vedem verighetă pentru că într-un fel mie mi se pare o dată că e o întrebare venită după foarte mulți ani și este inutil sincer. Adică mi se pare o chestie inutilă. Am văzut foarte mulți oameni cu verighetă care au schimbat-o de câteva ori. Ce am făcut? Adică unde-i adevărul?”, spunea Liliana Ştefan.

Presa a tot scris în acest an că solistul în vârstă de 58 de ani ar avea o relaţie cu actriţa Monica Odagiu (24 de ani). În luna martie, au apărut chiar zvonuri că cei doi s-ar fi mutat împreună, însă niciunul dintre ei nu a confirmat informaţiile.

În luna octombrie, invitată în platoul „Acces Direct”, Monica Odagiu a fost întrebată ce zvonuri sunt adevărate cu privire la relaţia ei cu Dan Bittman. „Cam nimic”, a replicat actriţa.

„Mulţi oameni au spus: Băi, de ce nu ieşiţi să spuneţi că nu e adevărat? De ce nu comunicaţi? Am zis că nu e o idee bună. Şi pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare îşi face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuţii. Am zis că nu e o idee bună şi că nu e necesar şi vrem să stăm departe de ele”, a mai adăugat Monica Odagiu.