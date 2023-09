Dan Bittman are trei băieți

Dan Bittman și Liliana Ștefan au fost timp de 25 de ani împreună fără să oficializeze relația. Cei doi au fost împreună până în anul 2017, după care s-au despărțit. Au continuat să locuiască împreună o perioadă, de dragul copiilor.

Cei doi au împreună trei băieți, pe nume Alexandru, Patrick și Mark. Cel mai mare dintre copii, Alexandru, are în prezent 24 de ani. Mijlociul, Patrick, are 19 ani, iar Mark are 16 ani.

”Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei, nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a declarat Bittman la podcastul Fain și Simplu, al lui Mihai Morar.

S-a implicat în educația copiilor

Artistul și fosta sa parteneră au încercat să le dea o educație aleasă celor trei băieți ai lor. Solistul spunea, într-o emisiune TV, că și-a dorit să îi învețe pe fiii săi câteva lecții importante, pe care și el, la rândul lui, le-a primit de la părinții lui.

„Am încercat într-un fel cât se poate de civilizat să îmi fac o viață corectă atât mie, cât și familiei. Să îi învăț și pe copii și ce înseamnă puțină muncă, puțină școală. M-am ocupat de chestia asta pentru că mi-am dat seama că și mie mi-a folosit educația asta pe care mi-au dat-o părinții mei”, declara Dan Bittman în urmă cu ceva timp.

Dan Bittman are cu ce se mândri. Băiatul său cel mare cochetează cu muzica. Alexandru este deja pe picioarele lui și se ocupă de producție muzicală. Anul trecut, tatăl său declara că tânărul a semnat primul lui contract important.