Invitată în emisiunea Mirelei Vaida, Monica Odagiu a declarat că nimic din ce a apărut în spațiul public, cu privire la o posibilă relație între ea și solistul trupei Holograf, nu este adevărat.

Primele zvonuri potrivit cărora Monica Odagiu şi Dan Bittman formează un cuplu, după ce artistul s-ar fi despărţit de partenera sa, Liliana Ştefan, au apărut în urmă cu câteva luni în spaţiul public. Cei doi nu au infirmat sau confirmat aceste zvonuri până acum.

Declarația Monicăi

Aceasta a spus că mai mulți prieteni le-au spus să iasă public și să infirme aceste zvonuri însă Monica a considerat că nu este o idee bună. Mai mutl decât atât, aceasta a subliniat că presa i-a greșit vârsta și că a făcut-o mai bătrână.

„Mulţi oameni au spus: Băi, de ce nu ieşiţi să spuneţi că nu e adevărat? De ce nu comunicaţi? Am zis că nu e o idee bună. Şi pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare îşi face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuţii. Am zis că nu e o idee bună şi că nu e necesar şi vrem să stăm departe de ele.”, a spus actriţa în emisiunea Acces Direct, difuzată la Antena 1.

Actrița a lăsat să se înțeleagă că între ea și solistul trupei Holograf, Dan Bittman, nu există nicio relație amoroasă așa cum s-a scris în presă.

Bateristul trupei consideră totul o prostie

Zvonurile au ajuns și la urechile colegilor săi de trupă, bateristul acestuia considerând că tot ce s-a spus este o prostie și că Dan Bittman este fericit lângă soția și copiii lui.

„Este o prostie ce s-a spus. Dan este cu Liliana, la casa lor, şi sunt fericiţi alături de copiii lor”, a declarat pentru Click! bateristul Edi Petroşel (62 de ani), colegul de trupă al lui Dan Bittman.

De altfel, Dan Bittman are o relaţie de 27 de ani cu Liliana Ştefan, împreună cu care are trei copii: Alex (20 de ani), Patrick (16 ani) şi Mark (13 ani).