Este vorba despre o nouă marcă introdusă în ecosistemul Grupului Zabka pe piața europeană. Grupul, cunoscut pentru deținerea unui lanț extins de peste 10.000 de magazine Zabka în Polonia și pentru compania Maczfit, lider în catering dietetic, a fuzionat cu DRIM Daniel Distributie în februarie acest an, dobândind controlul majoritar într-o companie de top în distribuția de produse de larg consum în România. Froo reprezintă magazine moderne similare cu cele Zabka din Polonia.

Zabka Group este un ecosistem complet de magazine de proximitate, originar din Polonia, care oferă atât canale de vânzare fizice, cât și digitale. Produsele și serviciile sale sunt utilizate zilnic de peste 3 milioane de persoane care apreciază timpul și confortul în cumpărături.

În Polonia, Grupul Zabka gestionează peste 10.000 de magazine sub brandul Zabka, inclusiv magazinele automate Nano, soluții în domeniul q-commerce și e-commerce, precum și catering dietetic. Zabka și-a consolidat poziția de lider începând din 1998, când a deschis primul magazin în Polonia. La intrarea pe piața din România, Grupul se bazează pe o experiență de peste 25 de ani pe piața poloneză, beneficiind de cunoștințele profunde despre comportamentul consumatorilor și expertiza partenerului său român, DRIM Daniel Distributie, lider în distribuția FMCG în România.

Analiza pieței din România și un sondaj realizat de Kantar printre consumatorii locali au relevat că 47% dintre respondenții români preferă să facă cumpărături spontane sau impulsiv atunci când au timp. De asemenea, aceeași grupă de respondenți a indicat că apreciază să cumpere alimente din magazinele mici de proximitate. Froo își propune să satisfacă nevoile acestui segment de piață.

Numele Froo reflectă moștenirea mărcii poloneze, țara de proveniență. Zâmbetul emblematic al Zabka a fost integrat în sigla Froo, sub literele RO – pe de o parte, aceasta este o aluzie la România, iar zâmbetul în sine reprezintă un simbol important al brandului, indicând o atitudine deschisă și pozitivă față de clienți. Numele a fost ales pentru simplitatea și ușurința sa de pronunție. Deși numele lanțului diferă între Polonia și România, branding-ul și caracterul mărcii rămân constante.

Froo Romania Retail S.R.L., parte din Grupul Zabka, coordonează expansiunea lanțului de magazine în România. Compania își propune să sprijine antreprenoriatul local, optând pentru un model de parteneriat în afaceri pentru magazinele sale.

Planurile includ deschiderea de unități în marile orașe românești, cu suprafețe între 50 și 70 de metri pătrați. Fiecare locație este evaluată pentru a atrage clienți și pentru a asigura logistica necesară și potențialul de dezvoltare. În prezent, cinci magazine sub brandul Froo sunt deja în funcțiune în București.

„În prima etapă am deschis magazine în formula friends&family, ceea ce ne-a permis să testăm soluțiile IT, sortimentul și soluțiile logistice. Am deschis apoi puncte de testare pentru clienți. Le-am cerut părerile și percepțiile despre magazinele noastre. Ne angajăm să răspundem nevoilor clienților noștri cât mai bine posibil, motiv pentru care ne îmbunătățim constant procesele și oferta.

Suntem conștienți că mai avem multe de învățat, dar datorită cooperării în cadrul Grupului și experienței pe care DRIM Daniel Distribuție o are pe piața locală, putem oferi clienților o nouă experiență de cumpărături”, a declarat Radu Trandafir, Director General, Froo Romania Retail S.R.L.