În cadrul noului episod din podcastul lui Damian Drăghici, Denise Rifai a fost întrebată dacă există un bărbat în viața ei. Acesta a răspuns sincer că există și că îl iubește.

Ulterior, cunoscuta jurnalistă a fost întrebată dacă a suferit vreodată din dragoste. Aceasta nu s-a ascuns, declarând că au existat momente de acest fel în viața ei. Denise Rifai a mai spus că viața ei este la fel ca a oricărui al om și că trece prim momente fericite și nefericite, la fel ca toți ceilalți.

Jurnalista a mai spus că fiecare persoană care a trecut prin viața ei a ajutat-o să fie cine este astăzi și a ținut să le mulțumească acestora, spunând că fără ei nu era cine este acum.

”Eu am ținut foarte mult viața asta a mea departe (…) oamenii au stilul ăsta de orice ai spune, atâta îți impart și despart cuvintele. Viața mea este ca a oricărui alt om: cu bune și cu rele, cu iubiri, cu dezamăgiri, cu de toate. Am nevoie de iubire, mi-ar plăcea să se așeze zona asta din viața mea. Dar pe de altă parte, decât să trăiesc ce văd eu că trebuie să trăiască alți oameni, sunt zone unde eu nu aș putea să fac niciodată compromis. (…) Eu cred foarte mult în destin și cum să fie de la Dumnezeu așezate lucrurile și cred că atunci când va fi momentul să se așeze, se vor așeza. Până atunci și până acum am învățat foarte mult din relații. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin viața mea , că eu sunt ce sunt acum și datorită lor. (…) Există un el pe care eu l-am iubit foarte mult.”, a precizat aceasta.