Nicolae Ciucă, premierul României, este de duminică, 10 aprilie, noul președinte al PNL!

Cu toate că nu este nicio surpriză, mai ales că nu a avut contracandidat la Congresul Extraordinar organizat în doar câteva zile de la demisia forțată a lui Florin Cîțu de la șefia partidului, moderatoarea de emisiuni de la Kanal D, Denise Rifai, a venit cu o serie de acuzații grave cu privire la cine conduce de fapt partidul în prezent.

Cine ar conduce, de fapt, PNL, se întreabă Rifai?

Moderatoarea de televiziune a postat recent un mesaj pe Facebook prin care se întreabă cine conduce acum PNL și pentru cât timp. Jurnalista se întreabă ce se va întâmpla din 2023, atunci când trebuie făcută rocada cu PSD la guvernare.

“Cine conduce PNL???! Și pentru cât timp??! Foarte ciudat și interesant jocul politic din curtea acestui partid! Am văzut astăzi un congres organizat pe repede înainte, total de fațada, în care trebuia să se bifeze ceva. Și s-a bifat! ~~Întrebarea e cât timp va dura nouă formulă ?!!

Nu pot să nu mă întreb oare ce se va întâmplă din 2023 când, conform protocolului alianței de guvernare, vom vedea rocadă la șefia Palatului Victoria între PNL și PSD. Cu alte cuvinte, anul viitor, Nicolae Ciucă ar trebui să predea cheile biroului de premier”, a transmis Rifai.

De asemenea, aceasta s-a întrebat dacă Nicolae Ciucă va pierde în acel moment și președinția PNL, mai ales că liberalii trebuie să se pregătească de valurile de alegeri din 2024.

“Întrebarea este dacă Le va preda și pe cele de președinte PNL??! Și dacă Da, cui??! Mai ales că PNL va trebui să se pregătească serios pentru toate rândurile de alegeri din 2024 și va trebui vină și cu nominalizarea pentru candidatul la prezidențiale! ( aici va fi adevăratul Război! ) Am deci sentimentul că nici această conducere nu va rezistă prea mult. E mult prea mare miza din 2024. Partea neplăcută e că toate aceste schimbări șubrezesc PNL și ar subrezi orice partid, iar în contextul timingului atât de strâns pentru 2024, orizontul nu se arată deloc senin!

Fiind atâta presiune pentru 2024, dacă PNL nu va avea timp să se regrupeze, va fi sfâșiat în alegeri și ar fi păcat că unicul partid de dreapta din România să între decimat în alegeri!

Dar, vom vedea! Eu fac pariu că lucrurile nu se opresc la schimbările pe care le am văzut astăzi!

Ps. Foarte ciudată meteahna asta din politică românească că premierul trebuie să fie și șeful partidului. Pentru că în viteză cu care se schimbă guvernele, se creează o degringolada totală și în structurile partidelor; în plus, eu chiar nu înțeleg cum poate un singur om să se ocupe și de guvernarea țării și de nevoile și problemele unui partid întreg, cu mii de primari și cu mii de solicitări și probleme, dintre care mai diverse.

Ps2. O să mi spuneți că nu contează PNL și că toți politicienii sunt o apă și-un pământ. Ei bine, câtă vreme “politicul” dictează tot ce înseamnă funcționarea unui stat, astfel de mișcări ne fragilizeaza și mai tare.

Eu încă sper că voi trăi să văd și în România o clasa politică puternică, stabilă și reprezentativă pentru noi că popor! E unică șansă să reușim să ne consolidăm că stat!”, a mai continuat Denise Rifai.

Între timp, după ce a fost ales lider al PNL, beneficiind de o derogare, premierul României a promis stabilitate și armonie, atât în PNL, cât și în coaliție. Pentru mulți liberali, Congresul a fost doar o plimbare până la București, deoarece fiind un singur candidat, nu aveau cum să dea greș.

La congresul de duminică au fost 1.120 de voturi valabile, din care 1.060 de voturi au fost „pentru” moţiunea propusă de Nicolae Ciucă. Au fost anulate 60 de voturi şi au fost neutilizate 159 de voturi. Astfel, Nicolae Ciucă, singurul candidat la congresul de duminică, devine noul preşedinte al PNL.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul pe acre l-aţi făcut, aţi venit unii astăzi, în ziua de Florii, ceilalţi de peste tot de pe cuprinsul ţării, diasporei vreau să-i mulţumesc foarte mult şi m-aş bucura să fie la fel de uniţi şi la fel de dinamici cum au fost astăzi şi să arate lumii că PNL, că România are spirit, are voinţă, are potenţial, are capacitate şi are resursă umană, să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort şi la orice obiectiv, împreună cu tot ceea ce înseamnă valorile europene”, a spus Nicolae Ciucă, după anunţarea rezultatelor.