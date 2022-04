Denise Rifai intră în politică? Dan Negru, despre colega de la Kanal D: „Sincer, i-am spus și ei”

Așadar, Dan Negru a păstrat o relație bună cu prezentatoarea de la „40 de întrebări cu Denise Rifai” și consideră că aceasta va intra cât de curând în politică, „așa cum au făcut-o Rareș Bogdan, Turcescu, Diaconescu”.

„Am vorbit la telefon, firește. Sincer, i-am spus și ei, o văd pe Denise în politică în anii care vin. E făcută și pentru asta. Așa cum eu nu m-aș pricepe deloc. Îmi plac dârzenia ei și perseverența care cred că o vor defini în politică, dacă va vrea să se ducă în lumea aia. În anii următori, vor fi multe celebrități „de pe sticlă care vor intra în politică, așa cum au făcut-o Rareș Bogdan, Turcescu, Diaconescu. Sunt oameni cu verb, cu atitudine și, dacă scopurile le vor fi nobile, pot avea și succes”, a spus Dan Negru într-un interviu acordat pentru VIVA!.

Ce spune Dan Negru despre momentul în care a participat la emisiune?

De asemenea, Dan Negru a vorbit și despre momentul în care a participat la emisiunea prezentată de Denise Rifai. Potrivit explicației oferite, prezența sa la „40 de întrebări cu Denise Rifai” nu a avut nicio legătură cu mutarea la un alt post de televiziune.

„Mi-a plăcut proiectul cu cele 40 de întrebări, dar nu a avut nicio legătură cu transferul meu. Însă nu-ți ascund că îi cunoșteam pe colegii de la Kanal D, pentru că sunt adversarii cei mai importanți din piața de TV de la noi datorită faptului că au știut cel mai bine să îmbine succesul la public care ne interesează pe noi cu succesul businessului care îi sprijină pe ei. E televiziunea care a îmbinat cel mai bine aceste două rețete de succes, notorietatea și profitabilitatea”, a explicat Dan Negru pentru sursa menționată.

Cum va realiza Dan Negru revelionul în acest an?

Fostul prezentator de la Antena 1 a fost întrebat și cum va realiza revelionul în acest an.

„E mult până la Revelion. Am să-ți dezvălui o confidențialitate contractuală: nici nu am discutat subiectul Revelion. Hai să începem treaba, să ne fie bine și apoi avem timp să vorbim. Am apreciat mult genul ăsta de abordare relaxată, fără presiune”, a răspuns el.