Klaus Iohannis, învinovățit pentru situația din PNL: „Tot ce atinge se duce de râpă”

Totodată, politologul a declarat nu vede o problemă în alegerea lui Nicolae Ciucă drept președinte al PNL, în contextul în care şi alți generali ai Armatei au condus guverne.

„În sine nu e o problemă, e un general în retragere, în principiu. Slavă Domnului, există generali care au jucat un rol politic, sigur, ne gândim cu toţii la Eisenhower, De Gaulle. În România Arthur Văitoianu a condus un guvern, Averescu, cea mai ilustră figură de mareşal şi totodată şef de partid. De altminteri Partidul Poporului a fost un partid foarte interesant în perioada interbelică. Deci în sine nu e o problemă”, a declarat politologul Theodor Paleologu la Prima TV.

Paleologu îl critică grav pe Klaus Iohannis

De asemenea, politologul l-a criticat grav pe președintele Klaus Iohannis, susținând că „degringolada PNL” este vina lui iar tot ce atinge „se duce de râpă”.

„Ceea ce este foarte grav este degringolada PNL provocată de preşedintele Iohannis. Tot ce atinge, se duce de râpă. El nu e bun decât pentru interesul personal, ca să se vadă în frunte, în rest, nimic altceva. Face pustiu în jurul lui. Deci tot ce atinge Iohannis se duce de râpă, PNL se duce de râpă, avem de-a face cu o gravă degringoladă a acestui partid, iar impunerea generalului Ciucă în fruntea Guvernului, iar acum în fruntea PNL este o încercare disperată, dar lipsită de şanse, să salveze ce se mai poate salva”, a declarat Paleologu.

Acesta a spus și că Nicolae Ciucă nu se descurcă în lumina reflectoarelor, făcând referire la „problema plagiatului”. Mai mult, Paleologu spune că „încercările lui de a eluda problema sunt ridicole”.

„Partea proastă este că în felul ăsta se va mai compromite ceva foarte important. În primul rând, generalul Ciucă avusese o carieră respectabilă, dar el în mod evident nu se descurcă în lumina reflectoarelor, mă refer, în mod evident, la problema plagiatului, iar încercările lui de a eluda problema sunt ridicole, sunt nedemne de un general al Armatei Române.

Ce regret foarte mult e că pe lângă degringolada PNL provocată de Iohannis se mai duc de râpă alte două lucruri, prestigiul Armatei Române şi prestigiul generalului Ciucă care până nu demult fusese un om respectabil. Însă maniera în care gestionează plagiatul este jalnică şi eu am mari dubii că are capacităţile politice de a propune un proiect real. Că e un bun intrigant, am văzut. Mă rog, nu e puţin lucru”, a completat Paleologu.