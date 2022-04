El ar putea să-i ia locul lui Iohannis? Ar fi surpriza momentului în România. Despre cine ar putea fi vorba a spus Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis al României. El a oferit detalii în podcastul lui Adrian Artene. În dialogul purtat, Năstase a spus pe cine ar vota președinte.

Fostul mare tenismen a spus că l-ar vota cu două mâini pe Dan Puric. El a venit și cu o serie de argumente în acest sens.

”Îl știți pe domnul Dan Puric? Eu mâine l-aș vota președintele României pe acest om. Pentru că vorbește din suflet și spune adevărul, care deranjează pe toată lumea. L-am auzit pe unul, că e pro-Rusia… El e mai român decât mulți. Și, în primul rând și în primul rând, e credincios. Crede în Dumnezeu, asta-mi place la el. Și i-am spus, domnule, dacă vreodată vrei să candidezi, cu două mâini vin să te votez! Cu două mâini!”, a declarat Ilie Năstase.

El ar putea să-i ia locul lui Iohannis?

Despre cel care ar urma să îi ia locul lui Klaus Iohannis se discută din ce în ce mai des în ultima vreme. În urmă cu două zile, s-a adus în atenție un nume important și foarte cunoscut. Este vorba despre secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Pe fondul războiului din Ucraina, el a ieșit public de mai multe ori vorbit despre problemele de securitate zonale, cele europene, dar și cele mondiale. În acest sens, există mai multe semne de întrebare referitoare la o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidențiale din 2024.

Pentru a nu lăsa loc de interpretări, în cadrul emisiuni Subiectul Zilei, de la Etno, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit și despre o potențială candidatură la președinția României.

Precizări referitoare la o posibilă candidatură la Președinție

Acesta susține că încă nu a luat o decizie în legătură cu ce va face după ce își va încheia mandatul din cadrul NATO, adăugând însă că are mai multe variante. Oficialul a mai precizat că mai este destul de mult timp până atunci și își va ajuta țara atât cât poate, fie că va face politică sau nu.

„Încă nu m-am hotărât ce fac după ce termin acolo. Am variante multiple după ce termin. Dumnezeu mi-a dat norocul ăsta să se mai întoarcă manivela o dată și să fiu reloaded într-un fel prin ceea ce fac acum. Țin la țara mea și vreau să ajut cât de mult pot. Vom vedea atunci ce realitate este, ce nevoi vor fi și voi ajuta țara mea, indiferent că am să fac politică din nou, că am să fac o altă poziție și mai importantă afară, că am să cresc o universitate sau o să mă apuc de business sau de orice altceva”, a spus acesta.