Marcel Ciolacu, despre alegerile prezidențiale din 2024

Marcel Ciolacu a spus că nu vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, explicând că este interesat strict de funcția de premier.

În schimb, candidatul pe care ar putea miza PSD pentru a câştiga funcţia de preşedinte al României ar putea fi un independent, cineva din afara partidului!

„Vom introduce și o personalitate din afara partidului pentru a participa la cursa internă pentru desemnarea candidatului PSD la prezidențiale. De 20 de ani PSD nu a câștigat această funcție, înseamnă că ceva nu a funcționat.

Unul dintre lucruri a fost că președintele partidului a fost, automat, și candidatul la prezidențiale. Eu nu am aceste gânduri, în momentul de față. Acum există decizia ca eu să fiu premierul la rotativă”, a declarat președintele Partidului Social Democrat (PSD), miercuri, 6 aprilie, la România TV.

În aceeași emisiune TV, Marcel Ciolacu a oferit noi informații despre viitorul premier al României, ales în mai 2023. Totodată, social democratul a vorbit și despre criza actuală din Partidul Național Liberal (PNL).

Se mai schimbă premierul României în 2023? Marcel Ciolacu nu are emoţii

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a recunoscut că actuala criză din PNL îl îngrijorează, însă este ferm convins că un social democrat o să fie premier în 2023, așa cum era înțelegerea cu liberalii, de când Florin Cîțu era liderul partidului politic.

„Mie mi-a fost frică de această nouă criză în PNL, că ne-ar putea să fie stopate aceste măsuri sociale. Nu am curiozități de ce a plecat domnul Cîțu. Era unul atacat că-și omoară premierii, ce rău era… Parcă văd același film (la PNL – n.red.). Eu și colegii mei am învățat din lecțiile PSD.

În acest moment cu certitudine, dacă Nicolae Ciucă o să devină președinte PNL, 100% postul de premier în mai 2023 va reveni PSD.

În acest moment există decizia partidului ca eu să fiu premierul la rotativă. Cine va fi desemnat de către PSD, în acest moment sunt eu, dar cu certitudine…

Nu am parteneriat cu Klaus Iohannis. PNL are un parteneriat cu Klaus Iohannis. Cu certitudine dacă Ciucă devine președintele PNL din mai 2023 funcția de premier o să fie preluată de cineva de la PSD”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.