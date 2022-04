Nicolae Ciucă a anunțat, în prezentarea moțiunii sale de candidatură la șefia PNL, că nu se va lăsa luat prizonier de nicio tabără din PNL și i-a asigurat pe liberali că președintele Klaus Iohannis îi susține.

“Am scris pe prima pagină a moțiunii că am făcut acest demers conștient că forța politic a acestui partid nu stă într-un om. Ea e dată de președinți de filiale, senatori, deputați, dar mai ales e dată de votanții noștri. E adevărat, nu sunt un membru vechi, nu vreau să mă dau ceea ce nu sunt, dar cu siguranță nu mă voi lăsa luat prizonier. Sunt pregătim să îmi asum această funcție, și să mergem mai departe, asumându-mi să trecem țara prin criză și să mergem mai departe. Țara este condusă de președintele Klaus Iohannis, care este alături de noi și noi trebuie să fim alături de domnia sa”, a declarat Nicolae Ciucă.

Pe de altă parte, singurul candidat la funcția de președinte al PNL la congresul de duminică, Nicolae Ciucă, i-a mulțumit lui Florin Cîțu, pentru ceea ce a făcut bine pentru PNL.

„Îl salut pe preşedintele Senatului, Florin Cîţu, şi îi mulţumesc pentru tot ce a făcut bine pentru PNL”, a spus Nicolae Ciucă la începutul discursului său de la Congresul extraordinar al PNL.

El și-a prezentat moțiunea „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” cu care candidează la funcția de președinte al partidului, după ce Florin Cîțu a demisionat din funcție în urmă cu o săptămână.

Cetăţenii români s-au săturat de gâlceavă

Nicolae Ciucă a spus, adresându-se liberalilor, că „nu sunt cu vechime in partid, nu am experineță politică”, dar a precizat că este pregătit să-și asume această funcție „pentru ca am încredere în experiența dumneavoastră”.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat duminică, înainte de începerea Congresului extraordinar al PNL, unde este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al partidului, că românii s-au săturat de gâlceavă şi este nevoie de stabilitate pentru a guverna ţara.

“Sper ca, prin acest demers pe care l-am asumat, PNL să-şi găsească echilibrul. Nu suntem într-o situaţie simplă, dar am convingerea că vom putea să ne găsim un rost şi am convingerea că vom putea să regăsim o direcţie. Trăim într-o situaţie geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi cel mai important obiectiv este să guvernăm ţara. Sunt convins că, după această activitate, aleşii locali, liderii filialelor judeţene se vor întoarce acasă şi se vor preocupa de tot ceea ce înseamnă administrarea comunelor, oraşelor, iar noi aici, împreună cu miniştrii din Guvern, ne vom ocupa de tot ceea ce înseamnă administrarea ţării. Cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii, măsuri, aşteaptă de la noi să fie protejaţi. Cetăţenii români s-au săturat de gâlceavă şi de toate aceste discordii care apar în spaţiul public. Important este să avem stabilitatea necesară să putem să guvernăm ţara”, a spus Ciucă.