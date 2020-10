În contextul zvonurilor legate de viața romantică a acesteia, jurnalista a fost întrebată dacă a avut vreodată o relație cu un politician.

„Noroc că am avut și am o viață cuminte și așezată. Și mă bucur mult că am reușit să o țin pentru mine! Există un strop de adevăr, și anume iubesc atât de mult politica, încât asocierea cu un om politic e ceva aproape firesc”, a răspuns Denise Rifai, conform viva.ro

De asemenea, Rifai a fost întrebată dacă există cineva, în momentul de față, în viața ei.

„Am inima plină de iubire. Și iubesc. În multe, multe feluri!”, spune ea.

Preferințele romantice ale Denisei Rifai

Legat de ceea ce caută într-un partener, jurnalista a spus următorul lucru.

„Să fie Bărbat, adică vertical și curajos. Să fie un om bun și generos și să fie mai inteligent ca mine. Să aibă el răspunsurile sau soluțiile la întrebările și problemele unde eu nu văd variantele. Și să am încredere că, atunci când pun capul pe pernă seara, el știe ce eu nu știu. Și îmi plac bărbații care aduc flori femeii de lângă el! Bărbatul trebuie să-mi deschidă ușa cu un braț de flori!”.

În ultimul rând, Denise Rifai a fost întrebată cum abordează rolul de viitoare soție și mamă. Răspunsul acesteia a fost pe măsură.

„Cu multă onoare! Mi-ar plăcea tare mult ca într-o zi să fiu mamă și mi-ar plăcea la fel de mult ca într-o zi să pot să-mi întemeiez o familie. În cel mai tradițional mod posibil. Și mi-ar plăcea să am chiar mai mulți copii. Însă cel și cel mai mult îmi doresc să fiu mamă de băiat. Să las și eu în urma mea măcar un Bărbat, că și așa e un deficit atât de mare de bărbați pe lumea asta. E ca o datorie a mea de femeie!

Dar viața nu e întotdeauna doar cum ți-o dorești, iar dacă nu e scris să am copii, nu va fi cu supărare. Anii trec cu o viteză uluitoare și nu știu ce va fi. Încerc să las ceva bun în urma mea în fiecare zi și am alături o mână de oameni care îmi sunt prieteni și cu care trec prin viață foarte frumos”, a conchis jurnalista.