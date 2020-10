Capital: Ai trecut printr-o schimbare majoră în carieră: de la o televiziune de știri la o televiziune comercială și de la o televiziune de „patron” la o multinațională. Cum vezi tu această schimbare abruptă de carieră?

Denise Rifai: Cred foarte mult in acest proiect, in acest format, m-a convins din prima secunda. Ca jurnalist, ca om care isi iubeste profesia foarte mult, ma simt utila facandu-mi meseria. Acest format reprezinta o noua etapa in cariera mea si imi voi pune la bataie toata experienta acumulata in atatia ani. Realizarea emisiunii este o munca de echipa, foarte intensa, facuta cu buna credinta.

Interviurile pe care le veti urmari la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, in fiecare marti, de la 23:00, vor aduce in fata publicului personalitati din diverse domenii de activitate, oameni care au tinut primele pagini ale ziarelor, care, poate, sunt sau au fost controversati. Vor fi interviuri care ii vor prezenta publicului din multe perspective.

E o provocare pentru mine sa pregatesc interviuri atat de complexe, din dorinta de a obtine de la respectivul invitat adevarul, lucruri nespuse pana acum. Sunt un jurnalist matur, cred ca acest format vine la momentul potrivit pentru mine, telespectatorii vor avea parte de interviuri sofisticate, de un produs media de exceptie.

Capital: După experiența într-un trust de televiziune internațional, te-ai mai întoarce la „moguli”?

Denise Rifai: Imi iubesc profesia de jurnalist. Am ales sa-mi dau demisia de la Realitatea din cauza unei probleme de independenta editoriala. In prezent, ma dedic acestui proiect si fac tot ceea ce tine de mine ca acest produs sa fie unul foate bun. Pentru ca imi doresc sa mearga perfect. Vreau sa imi desfasor profesia atat timp cat va fi nevoie de mine in acest domeniu. Nu stii niciodata unde te duce viata, dar ce pot sa va spun este ca, in orice context as fi pusa, voi fi acel jurnalist vertical, onest, pentru care conteaza binele public. Independenta editoriala este conditia peste care nu as trece niciodata.

Capital: Dacă ar fi să te gândești deja la următorul pas în carieră, care ar fi acela? Te-ai gândit sau ți s-a propus să intri în politică? Ți s-a propus să preiei vreo funcție la vreun partid sau pe la Guvern?

Denise Rifai: Imi doresc sa fac politica la un moment dat, in viata mea, dupa ce voi duce la bun sfarsit anumite proiecte media. Imi doresc sa reusesc sa imi „reglez emotional” relatia cu microfonul si cu emisiunea mea, pentru ca ele reprezinta dependenta mea cea mai mare. In acele cateva luni cat am fost acasa, imi doream foarte mult sa revin la ceea ce iubesc foarte mult, la atmosfera aceea de redactie. Iubesc la fel de mult si politica, dar nu stiu daca as avea vreodata curajul sa fac acest pas catre politica.

Mi s-a propus deja de multe ori acest lucru si sunt foarte onorata sa primesc astfel de propuneri. Poate ca daca as avea doua vieti ar fi mult mai simplu sa fac si una, si alta. Deocamdata sunt jurnalist sunt constienta de cat de importanta este aceasta profesie pentru mersul societatii. Cred ca noi, jurnalistii, avem un rol foarte mare in viata comunitatii si putem schimba lucruri daca suntem corecti, verticali si nu ne pierdem pe noi insine.

Capital: Unde te-ai vedea în politică, dacă ar fi să intri? Primar ca Lasconi, (euro)parlamentar ca Rareș Bogdan, sau mai degrabă purtător de cuvânt?

Denise Rifai: M-as vedea parlamentar si purtator de cuvant al unui partid.

Capital: Care este politicianul pe care Denise Rifai îl „urăște” cel mai mult, căruia i-ar pune cele mai dure și cele mai incomode întrebări?

Denise Rifai: Nu exista politician pe care sa il urasc. Ura, iubirea sunt elemente care tin de viata personala a unui om. Eu imi iubesc familia si poate am sentimente de suparare fata de oameni care m-au dezamagit in viata. Dar sa ajung sa urasc un politician, nu. Imi fac meseria cu mult profesionalism, sunt un critic foarte dur atunci cand vad ca suntem realmente mintiti sau ca avem de-a face cu politicieni care nu se mai satura in a devaliza bugetele nationale. Acolo sunt foarte critica. Critici un om foarte mult la un moment dat cu toata fiinta pentru ca a gresit, dar nu trebuie sa ramai ancorat in acest lucru pentru ca poate sunt si lucruri pe care acelasi om le face bine si pentru asta trebuie sprijinit. Cred ca oamenii evolueaza, se pot schimba in bine si pot lua decizii diferite, in situatii de viata diferite. Numai un om limitat pune etichete si ramane blocat intr-o critica la adresa unui om, chiar daca acel om face un lucru bun si invata din greseli.

Capital: Ce personaj din media ai vrea iti doresti mult ca invitat la emisiunea ta de la Kanal D?

Denise Rifai: Nu mai e un secret ca eu tin foarte mult la domnul Ion Cristoiu. Este un tip controversat, contestat, care are si puncte de vedere care se bat cap in cap. De multe ori a fost acuzat ca a schimbat macazul in mijlocul drumului si poate ca asa este in multe cazuri. Insa are un talent urias; este cel mai bun in ceea ce face el – interviurile lui sunt memorabile. La nivel de tehnica interviului, nimeni nu are scoala si energia pe care o are Ion Cristoiu. Eu sunt onorata ca am aprecierea lui si as face un interviu cu domnia sa. De asemenea, mi-ar placea sa o am ca invitat pe Andreea Esca, pentru ca este o femeie care pare perfecta ca om de televiziune si as vrea sa vad daca pot afla de la ea cum a reusit, care este reteta perfectiunii pe care ea o afiseaza.