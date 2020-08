Mai precis, este vorba despre liderul USR PLUS Constanța, Lucian Muflic. Acesta a notat pe pagina sa de Facebook că nu mai poate continua alături de colegii din partid.

Medic de profesie, acesta a fost ales președinte al organizației anul trecut.

La doar 1 an de la alegeri, Lucian Muflic a anunţat sec şi fără cale de întoarcere că se desparte definitiv de PLUS.

„A fost un an politic plin cu de toate din care voi păstra tot ce a fost pozitiv. Am cunoscut atât de mulţi oameni faini şi am fost implicat în atât de multe lucruri că nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce am trăit în PLUS. Astăzi mi-am dat demisia din partid.

Le urez foştilor colegi succes şi le ţin pumnii la viitoarele alegeri. Planurile mele şi ale familiei mele sunt altele şi nu mai pot continua alături de ei. Să auzim de bine!“, a scris medicul pe contul său de Facebook.

Ce spunea un mesaj semnat de acesta în luna iunie

Alianța USR PLUS Constanța a trimis un mesaj public tuturor forțelor de dreapta, în special PNL, în care le propune formarea unei platforme politice care să dea prioritate dezvoltării locale și prosperității cetățenilor, prin înlăturarea PSD din fruntea administrației publice locale, notează ordinea.ro.

„Este momentul să lăsăm deoparte toate nemulțumirile, ambițiile și orgoliile acumulate de-a lungul timpului. Cu toții avem o responsabilitate pentru Constanța.

Încă de la alegerile europarlamentare, constănțenii au arătat prin vot că nu mai vor PSD. 20 de ani de subdezvoltare sub administrația pesedistă au făcut ca municipiul şi județul Constanța să se situeze pe locuri codașe în clasamentul național.

Este timpul ca partidele de dreapta și toate forțele modernizatoare din Constanța să colaboreze şi să respecte dorința alegătorilor pentru a scoate județul Constanța de sub imperiul incompetenței și abuzului. Avem datoria să găsim cea mai bună formulă pentru ca acest lucru să se concretizeze.“, se arată în comunicatul USR-PLUS.

USR-PLUS propune următoarea variantă de colaborare: Alianța USR PLUS să fie susținută pentru funcția de primar al municipiului Constanța, iar PNL să primească sprijin pentru președinția Consiliului Județean.

„Propunem, de asemenea, ca până la jumătatea lunii iulie să finalizăm negocierile astfel încât să fim în măsură să prezentăm constănțenilor formula cu care putem câștiga atât în municipiul Constanța cât și în întregul județ. Proiectul nostru este pe termen lung. Putem trimite PSD-ul acasă pentru 20 de ani de acum încolo. Subdezvoltarea în care ne-a aruncat acest partid sinistru ne obligă să ne facem un plan solid și să lucrăm la o fundație puternică“, se mai arată în mesajul semnat de Remus Negoi, președintele USR Constanța, și Lucian Muflic, președintele PLUS Constanța, citat de sursa anterior menționată.