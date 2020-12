Ionel Dancă a punctat în mesajul respectiv că alege să fie deputat pentru următorii patru ani.

„În politică, la fel ca în viață, ne dorim să lăsăm în urmă doar binele pe care l-am făcut. Închei astăzi mandatul de Șef al Cancelariei Prim-ministrului în Guvernul României, optând în continuare pentru mandatul de Deputat PNL în Comisia de afaceri europene din Parlamentul României.

Sunt mândru că am făcut parte din Guvernul României condus de Prim-ministrul Ludovic Orban din noiembrie 2019 până în decembrie 2020, alături de o echipă de miniștri liberali competenți și dedicați muncii lor, într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria României.

Am schimbat intr-un an mentalități, atitudini, obiceiuri, proceduri, reguli scrise și nescrise, programe și strategii, cu viteza de care avea și are nevoie România în continuare pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare pe care îl așteaptă românii.

Am salvat viața și sănătatea românilor și am intervenit rapid cu măsuri de sprijin pentru salvarea locurilor de muncă și a afacerilor afectate de pandemie și mă bucur că am contribuit la adoptarea și implementarea celui mai amplu Plan național de investiții și relansare economică”, a transmis Ionel Dancă în mesajul postat pe Facebook.

Depășirea crizei sanitare în România

Dancă a apreciat că România este mai aproape de depăsirea crizei sanitare provocată de noul coronavirus.

„Alături de colegii miniștri liberali, împreună cu Premierul Ludovic Orban, am elaborat unele dintre cele mai inovatoarea și mai ample scheme de sprijin pentru economie din Uniunea Europeană precum somajul tehnic și kurzarbeit, credite pentru investiții și capital de lucru cu garanții de stat și dobândă subvenționată, instrumente noi de asigurarea lichiditatii pentru companii, amanarea ratelor bancare, suspendarea obligațiilor fiscale, granturi de repornire și pentru dezvoltarea afacerilor etc.

Mai mult, chiar în aceste condiții de criză, cu provocări economice, financiare și bugetare imense, ne-am impus modelul liberal de dezvoltare economică, bazat pe investiții publice și private în infrastructură și în economie care au atins un nivel record în 2020. Nu am oprit niciun șantier de lucru pentru autostrăzile pe care le așteaptă românii și nicio regiune nu a mai fost lăsată în urmă iar Moldova are în sfârșit prioritate.

Lăsăm în urmă, în schimb, o Românie mai aproape de ceea ce ar trebui să fie, o țară mai bine pregătită pentru depășirea crizei sanitare și reluarea creșterii economice și privim în viitor la acest model liberal de guvernare și de dezvoltare, care stă la baza Programului de guvernare #DezvoltamRomania al noului Guvern condus de Florin Cîțu, pe care avem datoria față de voturile românilor să-l continuăm în următorii ani cu #PNL la guvernare”, a conchis Ionel Dancă.