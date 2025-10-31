Prognoza de creștere economică moderată pentru 2025, cu perspective prudente de redresare în 2026, subliniază fragilitatea acestui echilibru. Misiunea este complexă: stabilizarea finanțelor publice fără a sufoca mediul privat și fără a amâna proiectele esențiale.

Pentru a naviga cu succes în peisajul economic european, România trebuie să prioritizeze două direcții majore de investiții:

Este imperativă accelerarea proiectelor estimate la peste 15 miliarde de euro până în 2030 .

. Acestea vizează modernizarea rețelelor, realizarea de interconectări vitale și dezvoltarea de noi capacități de energie regenerabilă. Asigurarea securității energetice și alinierea la obiectivele Green Deal sunt esențiale pentru competitivitatea pe termen lung.

Noile reglementări europene privind Inteligența Artificială (AI) și securitatea datelor vor redefini jocul regional.

Investițiile în infrastructura digitală și în competențe tehnologice devin un factor decisiv pentru atractivitatea României ca hub tehnologic în următorul deceniu.

Toate aceste teme critice vor sta pe agenda primei ediții din România a Delphi Economic Forum Bucharest, un eveniment de referință dedicat promovării soluțiilor de creștere sustenabilă și competitivitate regională. Evenimentul este organizat în parteneriat strategic cu agenția Oxygen și cu sprijinul partenerilor principali Vodafone și Philip Morris. Susținători ai evenimentului: Anytime, Rețele Electrice, RetuRO, Vista Bank, Olympus, AVAX și Garanti BBVA.

Data și Locația: Evenimentul va avea loc pe 18 noiembrie 2025, la prestigiosul Muzeu Național de Artă al României din București.

Misiune: Fondat acum aproape un deceniu, Delphi Economic Forum s-a impus ca un think tank independent și non-partizan, aducând laolaltă lideri din business, politici publice și mediul academic, după ediții organizate la Delphi, Bruxelles sau Washington D.C.

Semnificație: Extinderea forumului în București reiterează rolul strategic pe care România îl joacă în regiune, oferind o platformă esențială pentru un dialog constructiv privind viitorul economic al Europei de Sud-Est.

În 2025, România se află la o răscruce. Succesul depinde de capacitatea de a naviga inteligent între rigoarea fiscală și alocarea de resurse către investiții structurale în digitalizare și energie, consolidându-și astfel statutul de pol de stabilitate și creștere în Europa.