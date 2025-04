PPC marchează începutul unei noi etape pentru piața de energie electrică din România. Începând cu 1 iulie 2025, odată cu eliminarea schemei de plafonare și compensare, consumatorii casnici vor intra într-un mediu complet liberalizat, în care tarifele vor reflecta direct evoluțiile pieței angro și strategiile comerciale ale furnizorilor.

În acest context, companiile au început deja să își anunțe ofertele post-plafonare, iar consumatorii sunt îndemnați să își reevalueze contractele. Pentru mulți, urmează o creștere substanțială a facturilor, în timp ce alții ar putea beneficia de reduceri moderate – dacă aleg cu discernământ.

PPC, compania care a preluat operațiunile Enel pe piața românească, este primul mare furnizor care și-a făcut publică oferta pentru perioada ce va începe după 1 iulie. Sub denumirea „Simplu Online”, compania propune un preț fix al energiei active de 0,825 lei/kWh. Alte variante disponibile sunt „Simplu Anual” (0,834 lei/kWh) și „PPC Relaxat” (0,817 lei/kWh).

Aceste valori reprezintă doar componenta energiei active, iar prețul final de facturare va include tarifele reglementate de distribuție și transport, contribuții pentru cogenerare, certificate verzi și TVA. Astfel, potrivit calculelor furnizorului, prețul total plătit de clientul final va varia între 1,44 și 1,53 lei/kWh, în funcție de zona de rețea.

Și alți furnizori importanți din piață au transmis (oficial sau neoficial) propriile oferte:

În acest context, diferențele între furnizori par minore la prima vedere – în jur de 0,03-0,05 lei/kWh la energia activă – însă pot genera variații lunare de zeci de lei, în special pentru gospodăriile cu un consum mai mare.

Singura excepție notabilă este Hidroelectrica. Principalul producător de energie electrică din România rămâne și furnizorul cu cele mai mici tarife din piață, în ciuda unei creșteri semnificative anunțate începând cu 1 aprilie 2025.

Prețul energiei active oferit de Hidroelectrica a urcat de la 0,28 lei/kWh la 0,45 lei/kWh – o majorare de 60%. Cu toate acestea, prețul final facturat, inclusiv toate taxele, se va situa între 1 și 1,1 lei/kWh, în continuare cu cel puțin 30-40% mai mic decât cel practicat de ceilalți furnizori.

Totuși, compania a informat că noile tarife se vor aplica nu doar contractelor noi, ci și celor în derulare. Această abordare necesită notificări individuale și, teoretic, acordul clientului, în absența căruia contractele pot fi denunțate unilateral. Este de așteptat ca această decizie să genereze tensiuni în relația cu clienții existenți și, posibil, controverse juridice.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a intervenit public în acest context, îndemnând consumatorii să consulte comparatorul de oferte disponibil pe site-ul ANRE și să aleagă cu atenție. Într-o declarație făcută la Antena 3 CNN, Burduja a recunoscut că, pentru o parte a populației, facturile vor crește, dar a insistat că Guvernul pregătește un mecanism de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care va fi activ până la 15 iunie.

„Dacă nu se întâmplă alte lucruri bune, e posibil să plătim ceva mai mult. Noi sperăm să nu ajungem în scenariul ăsta și chiar dacă ajungem, pentru consumatorii vulnerabili, deci în sărăcie energetică, avem în ordonanță, că până la 15 iunie vom avea un mecanism și vor primi acel card de energie sau voucher și va compensa din eventuala creștere.

Dacă eu am un consum mic, de sub 100 kWh pe lună, am acel plafon de 0,68, deci pe mine mă costă pe lună undeva la 40 de lei curentul. Atât mă costă în momentul ăsta. Dacă nu sunt vulnerabil, pe noile prețuri, de exemplu pe oferta pe care vă spuneam, o să mă coste în jur de 60 de lei.

Pare rezonabil, adică totuși pentru a plăti factura la curent pe lună, pare rezonabil dacă nu sunt un consumator în sărăcie energetică vulnerabil. Dacă am un consum astăzi de peste 300 kWh pe lună, am prin lege un plafon de 1,3 lei per kWh. Deci e posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi, nu semnificativă, dar nu va fi un dezastru.

Dacă sunt undeva între pe la 250 de kWh pe lună sau 280 de kWh pe lună, da, o să fie o mică creștere, dar, încă o dată, eu cred că pentru românii care au într-adevăr probleme cu plata facturilor va exista categoric acest mecanism de sprijin, e prevăzut în ordonanță. Pentru ceilalți poate va fi ceva în plus, dar n-ar trebui să fie o povară atât de mare”, a explicat Burduja.