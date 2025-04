Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că, odată cu răsăritul soarelui, Sistemul Energetic Național (SEN) a intrat pe excedent de producție.

Potrivit spuselor sale, de multe ori, România se confruntă cu situația opusă, în care nu are suficientă energie produsă pentru a acoperi întreg consumul. În această perioadă și mai ales de Paște, se așteaptă un consum redus și un excedent de energie. Ministrul Energiei a dat asigurări că, în ciuda știrilor alarmiste și a dezinformărilor frecvente, autoritățile sunt pregătite și nu există niciun risc la adresa sistemului energetic.

În săptămâna următoare, odată cu sărbătoarea Paștelui la creștinii ortodocși și catolici, SEN urma să rămână pe excedent. Anul trecut, de exemplu, în prima zi de Paște, consumul național a fost sub 3000 MW, un record pentru ultimele trei decenii. În acele zile de minivacanță, a spus el, panourile fotovoltaice au reprezentat principala sursă de energie în România.

Sebastian Burduja a ținut să mulțumească tuturor specialiștilor din sistemul energetic – de la producători, operatori de distribuție, furnizori, până la Dispecerul Energetic Național. El a dat asigurări că nu au existat probleme de adecvanță și că sistemul a funcționat în parametri normali, iar lucrurile vor decurge la fel și de această dată.

În conformitate cu tradiția Ministerului Energiei, autoritățile se pregătesc din timp și și-au luat măsuri pentru a nu fi luate prin surprindere, astfel încât românii să aibă lumină în case, mai ales de Paște. În acest sens, joia trecută, Sebastian Burduja a fost organizat un comandament energetic în cadrul căruia au fost analizate mai multe scenarii și s-au elaborat planuri de acțiune.

„Astăzi, de Florii, ne gândim la cei dragi, pe care îi sărbătorim astăzi, și ne bucurăm de o vreme bună, însorită. Consumul de energie electrică este unul scăzut, specific zilelor de sărbătoare, iar odată cu răsăritul soarelui sistemul energetic național (SEN) a intrat pe excedent de producție.

De multe ori, avem problema opusă: nu avem suficientă energie produsă în România pentru a acoperi întreg consumul; în perioada aceasta, și mai ales de Paște, vom avea un consum mic și energie în exces. În ciuda știrilor alarmiste și dezinformărilor constante, vă anunț cu toată responsabilitatea că suntem pregătiți și nu există niciun risc la adresa sistemului energetic.

În acest moment, consumul național instantaneu este sub 4000 MW, iar săptămâna următoare, odată cu sărbătoarea Paștelui la creștinii ortodocși și catolici, ne așteptăm ca SEN să fie tot pe excedent. De exemplu, anul trecut, în prima zi de Paște, consumul național s-a situat sub 3000 de MW, un record, cel puțin pentru ultimii 30 de ani. În acele zile de minivacanță, panourile fotovoltaice au fost prima sursă de energie în țara noastră.

Datorită tuturor specialiștilor din sistemul energetic, de la producătorii de energie, operatori de distribuție, furnizori și până la Dispecerul Energetic Național, nu am avut nicio problemă de adecvanță în sistem, totul funcționând în parametri normali. La fel va fi și acum.

Conform bunei tradiții pe care o avem la Ministerul Energiei, ne asigurăm din timp, și de data aceasta, că nu vom fi luați prin surprindere și că vom ține permanent lumina aprinsă în casele românilor. Mai ales de Paște. Din acest motiv, joia trecută am organizat un comandament energetic în care am analizat mai multe scenarii și am creat planuri de acțiune”, a anunțat, duminică, oficialul român pe Facebook.