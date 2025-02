Potrivit ELCEN, Nicușor Dan „caută un țap ispășitor pentru a devia atenția de la problema reală a termoficării din București, făcând declarații trunchiate, fără prezentarea unor informații clare și complete”.

Primarul General al capitalei informează opinia publică despre 8 avarii la CET București Vest, transmițând ideea că aceste avarii sunt cauza reală a problemelor din rețeaua de termoficare pe care Primăria Municipiului București o administrează, a mai precizat sursa citată.

Avariile de la CET București Vest la care face referire Nicușor Dan au fost, de fapt, câteva declanșări tehnologice ale unor echipamente, mecanisme de protecție ce au funcționat conform parametrilor de siguranță și care au durat câteva ore, cu impact minim spre deloc în termoficare și, implicit, în locuințe. Niciun moment nu a fost oprită în acest sezon de iarnă livrarea de agent termic din CET București Vest. In orice situație de declanșare, a fost imediat pus in funcțiune un cazan de apă fierbinte.

În aceste condiții, temperatura furnizată de cazanul de apă fierbinte, precum și inerția sistemului de termoficare, care este el însuși un acumulator de căldură, au aplatizat variațiile de temperatură, astfel că timpii reduși de funcționare defectuoasă în timpul declanșărilor nu s-au resimțit decât intr-o foarte mică măsură în termoficare, in sensul în care temperatura agentului termic livrat din CET București Vest a scăzut cu doar câteva grade, insesizabile în locuințe.

ELCEN a prezentat situația opririlor din cadrul CET București Vest:

Potrivit comunicatului, primarul General încearcă să arunce vina pe ELCEN pentru lipsa căldurii și a apei calde la consumatori, în timp ce problema reală a termoficării din București o reprezintă pierderile uriașe de apă (peste 2400 t/h) și incapacitatea Primarului General de a gestiona această situație dezastruoasă ce conduce la avarii frecvente în rețeaua de termoficare și întreruperi dese de alimentare cu apă caldă și căldură.

Dacă Primăria Capitalei și-ar fi respectat obligațiile financiare prin RADET și, ulterior, prin Termoenergetica, aceste centrale ar fi fost deja modernizate. Faptul că ELCEN a fost nevoită să funcționeze ani de zile sub presiunea unor datorii istorice și a unui flux financiar precar a împiedicat compania să facă investiții în retehnologizare.

ELCEN a mai precizat și în trecut că nu poate fi făcută responsabilă de starea avansată de degradare a conductelor de termoficare aflate în grija Primăriei Municipiului București, de pierderile din rețea, de avariile frecvente, de lipsa apei calde și neplata datoriilor curente. Incapacitatea Primarului General de a gestiona situația gravă a termoficării din București nu poate fi pusă în sarcina ELCEN. E nevoie de asumare, de respectare a angajamentelor PMB privind plata datoriilor (1.400.000.000 lei), de realizare a unui audit care să arate clar pierderile din rețea și de implementarea unor soluții clare și eficiente.

Temperaturiile livrate din CET-urile ELCEN 18 februarie 2025 ora 20:00:

Comanda Termoenergetica: 94-96 grade C

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat marți că Nicușor Dan atribuie responsabilitatea pentru problemele termoficării din București companiei ELCEN, în condițiile în care Primăria Capitalei are datorii semnificative către aceasta, depășind 1,1 miliarde de lei.

”Astăzi, Primarul Capitalei ne spune că vinovată pentru situaţia termoficării din Bucureşti este o companie din portofoliul Ministerului Energiei — ELCEN. O companie faţă de care Primăria Capitalei are datorii imense, de peste 1,1 miliarde lei. În zilele grele de iarnă pentru Bucureşti, noi suntem aici, nu am plecat în campanie electorală”, a postat acesta pe Facebook.

Oficialul a precizat că astăzi, a organizat un comandament de iarnă și subliniază că a identificat soluții și va continua să caute măsuri pentru a sprijini bucureștenii.

Sebastian Burduja a declarat că, în noiembrie 2024, a semnat contracte de finanțare cu ELCEN în valoare de 362 de milioane de euro, fonduri nerambursabile obținute după un efort considerabil. Aceste investiții sunt destinate modernizării CET Grozăvești, CET Progresu și CET București Sud, iar lucrările sunt estimate să fie finalizate în următorii 3-4 ani.

”În iunie 2024, au fost demarate lucrările la CET Titan, prima termocentrală construită în ultimele decenii în Capitală. Proiectul are ca termen începutul anului 2027. Am lansat un apel de sute de milioane de euro, bani gratis, tot din fondul pentru modernizare, pentru reabilitarea reţelelor de termoficare. Oradea, Clujul, Craiova, Ploieştiul, Suceava şi alţii au reuşit şi au semnat deja contractele. Bucureştiul a depus două aplicaţii neeligibile, respinse de evaluatorii externi. Am iniţiat fuziunea ELCEN-Termoenergetica, după ani de blocaje şi după o muncă de convingere inclusiv la nivelul Consiliului General. Procesul este în grafic şi Bucureştiul va avea un sistem integrat şi modern de termoficare”, a arătat acesta.