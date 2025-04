Sebastian Burduja a lansat mai multe critici dure la adresa lui Nicușor Dan. Potrivit ministrului, Termoenergetica, compania municipalității, a notificat deja primarul în legătură cu necesitatea intrării în insolvență, din cauza lipsei plăților efectuate de Primărie.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la unul dintre cele patru CET-uri din Capitală, Burduja a atras atenția asupra stării critice a infrastructurii de termoficare, menționând că echipamentele vechi de peste 60 de ani funcționează cu dificultate în fiecare sezon rece.

În ciuda eforturilor Elcen, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, unul din cinci bucureșteni nu beneficiază în prezent de apă caldă, iar aplicația Termo Alert indică o stare generală critică, cu sistemul de termoficare evaluat la nivel de alertă maximă – 81% pe roșu.

Oamenii din Elcen s-au asigurat că toate aceste instalaţii, toate aceste echipamente din anii 60-70 au funcţionat încă o iarnă. Din păcate la acest moment, chiar acum când vorbim, este una dintre situaţiile întâlnite des în Bucureşti. Unul din 5 bucureştieni nu are apă caldă. Dacă vă uitaţi pe aplicaţia Termo Alert, vedeţi acest lucru. Starea sistemului e pe roşu 81%. Şi dacă privim şi harta de pe aplicaţie, vedem toate punctele roşii de pe harta. Acolo sunt familii de bucureşteni, sunt bătrâni, sunt copii mici, sunt oameni care s-au trezit de dimineaţă şi vrând să facă un duş, au făcut un duş rece”, a spus ministrul Energiei, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a subliniat apoi faptul că Nicușor Dan este „politicianul care după 1989 a ridicat duşurile reci la rang de politică publică”.

Burduja a subliniat că starea financiară a Primăriei Generale este alarmantă, cu o datorie veche de peste 90 de zile în valoare de 1,2 miliarde de lei, ceea ce, conform Legii finanțelor publice locale, ar putea constitui temei pentru declararea insolvenței.

Mai mult, datoriile totale consolidate ale Bucureștiului însumează aproximativ 4,7 miliarde de lei, aproape jumătate din bugetul municipiului pe anul în curs, ceea ce confirmă, în opinia ministrului, o stare de insolvabilitate iminentă.

„Astăzi, Capitala este în pragul colapsului bugetar. Vorbim de această datorie de 1,2 miliarde de lei pe care Primăria Generală o are. Pe legea finanţelor publice locale, atunci când ai o datorie mai veche de 90 de zile şi această datorie depăşeşte 15% din cheltuielile bugetate pe anul respectiv şi sunt convins că ai mei colegi din Consiliu General vor cere recunoaşterea acestei situaţii. Mai mult, dacă însumăm toate datoriile Bucureştiului actuale, vedem că ajungem undeva la 4,7 miliarde de lei şi valoare totală consolidată, ceea ce este aproape jumătate din bugetul pe anul în curs, iar conform aceleaşi legi, 273 pe 2006, articolul 75, alineatul 1, litera A, asta înseamnă o stare de insolvabilitate. Deci Bucureştiul se îndreaptă cu paşi repezi, după 5 ani de administraţie Nicuşor Dan, spre faliment. Parcă a scos Bucureştiul din faliment. Ori când ne uităm la cifre, această afirmaţie este evident o minciună”, a precizat Burduja.

Ministrul a criticat aspru decizia lui Nicușor Dan de a candida la președinția României, punând sub semnul întrebării motivațiile reale din spatele acestei inițiative. El a considerat că primarul Capitalei încearcă să fugă de responsabilitatea problemelor nerezolvate ale orașului și că, după aproape cinci ani de mandat, nu mai poate convinge electoratul cu promisiuni. Burduja a afirmat că bucureștenii riscă să se confrunte cu executări silite ale bunurilor publice, ca urmare a situației financiare dezastruoase a administrației locale.

„De ce candidează Nicuşor Dan la preşedinţia României? Cu siguranţă nu candidează pentru că există Elena Lasconi, care este, a fost, nu ştim, candidatul USR, a luat foarte multe voturi, cred că 1,7-1,8 milioane de români au votat-o. Sigur, până a fost aruncată pe scări cu concursul domnului Nicuşor Dan, e indubitabil pentru toată lumea. Candidează pentru că, nu ştiu, coaliţia de guvernare n-a reuşit să aibă un candidat comun, pro-european, cu echilibru? Îl are. Este domnul Crin Antonescu.

Şi mi-am dat seama că domnul Nicuşor Dan candidează pentru că pur şi simplu este depăşit. Fuge de problemele Bucureştiului. Nu mai are cum să le rezolve, nu mai are cum să îi păcălească pe bucureşteni, după aproape 5 ani. I-a păcălit odată, e adevărat, la ultimele alegeri şi am spus-o imediat după alegeri că respect votul bucureştenilor. Sigur, n-am crezut că e un primar bun nici atunci că, dacă aş fi crezut asta, n-aş fi candidat. Dar, cu atât mai mult după alegeri, 48% dintre bucureştenii care s-au dus la vot l-au ales pe dânsul şi ei trebuie respectaţi”, a mai spus Sebastian Burduja.