Prețurile la motorină au crescut din nou marţi, 18 iunie

Prețurile la pompă au crescut din nou! Preţurile carburanţilor au suferit modificări marţi, 18 iunie 2024, potrivit Peco Online.

Motorina standard a înregistrat o creştere de 3-4 bani pe litru, astfel încât preţul său variază, acum, între 7,02 lei şi 7,11 lei pe litru. Motorina premium costă între 7,39 lei şi 7,67 lei pe litru.

Pe de altă parte, preţurile la benzină nu au fost modificate, rămânând la nivelul din ziua precedentă. Astfel, un litru de benzină standard costă între 6,88 lei şi 7,03 lei. Benzina premium se menţine între 7,49 lei şi 7,73 lei pe litru.

Preţul pentru GPL rămâne stabil în intervalul 3,55 lei și 3,58 lei pe litru.

Toate prețurile la pompă vor crește de la 1 iulie 2024

După ajustarea accizelor la începutul anului, se prevede că prețurile la pompă vor crește din nou începând cu 1 iulie 2024. Noua politică fiscală va determina o creștere a prețului benzinei cu 43 de bani pe litru. Motorina ar urma să se scumpească cu 40 de bani pe litru. Înainte de aceste majorări, România beneficia de unul dintre cele mai reduse niveluri de accize din Uniunea Europeană (UE).

Începând cu 1 iulie 2024, prețurile carburanților vor înregistra o creștere semnificativă. Benzina va costa cu 43 de bani mai mult per litru. Motorina va fi scumpită cu 40 de bani pe litru. Aceste modificări vor duce la o majorare considerabilă a costului unui plin: aproximativ 20 de lei în plus pentru cei care alimentează cu motorină și aproape 21 de lei în plus pentru cei care folosesc benzină.

Accizele la carburanți au fost majorate de două ori în anul 2024. Urmează a treia ajustare începând cu 1 iulie 2024. Procentul de majorare a fost consistent, fiecare ajustare reprezentând 33% din creșterea anuală respectivă:

33% din procentul de creștere anuală de la 1 ianuarie 2024;

33% din cel de la 1 aprilie 2024;

33% din cel de la 1 iulie 2024.

Majorarea de la 1 iulie ar putea să nu fie ultima din acest an deoarece ar putea reprezenta doar o măsură de ajustare a taxelor impuse de stat. În funcție de condițiile pieței, ar putea apărea și alte creșteri.

Aceste modificări sunt susceptibile să contribuie la o creștere generală a prețurilor, având un impact în lanț asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor produselor de consum curent.