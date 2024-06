În anul 2023, prețul la benzină și motorină a fost întotdeauna subiect de analiză atentă pentru români, mulți dintre ei depinzând de autoturismele personale sau de lucru.

Ca urmare, societatea a simțit o presiune considerabilă din partea acestui segment, ceea ce l-a determinat pe premierul Marcel Ciolacu să intervină pentru a calma opinia publică.

Românii cu siguranță își vor aminti perioada în care Guvernul a plafonat prețul la carburant cu 50 de bani, o măsură care a fost subiect de ironii din partea multora.

În același timp, cetățenilor li se aducea aminte că România are printre cele mai mici prețuri la carburanți din Europa, ceea ce sugerează că nu existau motive reale pentru plângeri.

Marcel Ciolacu a declarat că va avea o discuție pentru a investiga motivele creșterii prețului carburanților, menționând că a aflat că prețul barilului de petrol a crescut din nou.

El a subliniat că prețurile sunt influențate ușor de evenimente precum războaiele. Ciolacu a menționat că România are al doilea cel mai mic preț la carburanți din Europa, cu excepția Bulgariei.

El a remarcat că această creștere a prețurilor s-a văzut în toată lumea și în Europa.

Ciolacu a adăugat că se va încerca menținerea acestei creșteri într-un grafic controlat, recunoscând că aceste scumpiri vor afecta întregul lanț de distribuție.

”O să am o discuţie întâi să vedem de ce a crescut preţul, am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. E foarte uşor de influenţat, în urma războiului. Ştiţi că avem al doilea preţ cel mai mic preţ din Europa. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin decât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa.

O să încercăm să o ţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că creşterea preţului la carburant aduce pe urmă, pe tot lanţul pe orizontală, anumite scumpiri, Nu e o scumpire atât de mare…”, a explicat Marcel Ciolacu.