Într-o declarație comună, președinții Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski au vorbit despre colaborarea dintre cele două țări în contextul războiului din Ucraina. Președintele României l-a asigurat pe omologul său ucrainean de întregul suport al țării noastre

Cei doi președinți au semnat o declarație comună. Iohannis a numit întâlnirea de astăzi drept o vizită istorică. cei doi președinți au convenit să ridice relația bilaterală la nivel de parteneriat strategic.

Am decis azi împreună să începem concret procesul pentru a ridica relația biletarală la nivel de parteneriat strategic. Am semnat o declarație comună care evocă acest cadru principal de cooperare.

„Mă bucur să-l primesc azi pe președintele Zelenski. Această vizită are un caracter istoric pentru relația biletarală și transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv.

Președintele României și-a exprima admirația pentru curajul și devotamentul poporului ucrainean, greu încercat de războiul cu cotropitorii ruși.

Am luat la nivel național și aliat măsurile necesare, prin întărirea măsurilor de supraveghere și vom continua demersurile pentru desfășurarea de echipamente aliate de protecție.

Am avut un schimb de opinii privind evoluțiile recente ale războiului. Am condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Acestea sunt crime de război.

Klaus Iohannis a vorbit despre exporturile de cereale ucrainene. El a declarat că România își va respecta angajamentul de a facilita exporturile de cereale din Ucraina. Iohannis spus că deja a fost agreată dublarea capacității de tranzit prin porturile românești, la 4 milioane de tone. Șeful statului a precizat că de la începutul războiului și până acum nu mai puțin de 27 de milioane de tone de cereale din țara vecină au tranzitat România. În plus Iohannis a anunțat încă o dată sprijinul politic al autorităților de la București pentru deschiderea căilor pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și Ucrainei, până la finalul anului 2023.

„Voi pleda personal pentru această decizie la Consiliul European din decembrie. Este o decizie care va confirma progresele celor două țări, în ciuda condițiilor deosebit de dificile.

Am avut un schimb de opinii despre rezultatele summitului de la Vilnius. Având în vedere că România s-a alăturat declarației G7. Am avut un schimb de opinii pentru implementarea practică a Ucrainei. Am exprimat susținerea deplină pentru formula de pace propusă de președintele Zelenski.

Dorim o abordare constructivă, transparentă, orientată pe soluții, inclusiv pe dosarele sensibile. Am discutat pe larg despre protecția drepturilor minorităților naționale” a spus șeful statului.