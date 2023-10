Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a venit pentru prima dată în România.

Astăzi, 10 octombrie 2023, a ajuns la București, unde se va întâlni personal cu președintele României, Klaus Iohannis, dar și cu alți oficiali români. Dorința sa este de a consolida relațiile bilaterale dintre București și Kiev.

Președintele Ucrainei este recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea României, până acum, numind-o „prieten”. Cei doi vor discuta despre continuarea cooperării în materie de securitate, dezvoltarea coalițiilor în domeniul aviației și a altor coaliții, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, arhitectura de securitate a Mării Negre și relațiile noastre cu partenerii.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.

Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…

