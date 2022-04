Secretarul de stat Antony Blinken şi secretarul Apărării Lloyd Austin i-au spus preşedintelui ucrainean şi consilierilor săi că SUA vor oferi peste 300 de milioane de dolari în finanţare militară externă şi au aprobat o vânzare de muniţie în valoare de 165 de milioane de dolari.

De asemenea, aceştia au mai spus că Biden va anunţa în curând candidatul său pentru funcţia de ambasador în Ucraina şi că diplomaţii americani care au părăsit Ucraina înainte de război vor începe să se întoarcă în ţară săptămâna viitoare.

Ambasada americană din Kiev va rămâne închisă pentru moment.

Antony Blinken şi Lloyd Austin au susţinut o conferinţă de presă la graniţa dintre Polonia şi Ucraina la scurt timp după ce s-au întors de la Kiev.

Secretarul de stat american Antony Blinken a mai spus și că Rusia continuă să „brutalizeze” anumite părţi ale Ucrainei, adăugând că ucrainenii „se ţin tare” în faţa unui război devastator.

Totodată, Blinken a afirmat că Rusia „eşuează în obiectivele sale de război”, în timp ce Ucraina reuşeşte. Acesta a adăugat că „o Ucraină suverană şi independentă va exista mult mai mult timp” decât va fi Vladimir Putin la putere în Rusia.

Mai mult, el a oferit o perspectivă asupra modului în care el şi secretarul apărării Lloyd Austin au ajuns la Kiev, confirmând că cei doi au călătorit cu trenul din Polonia.

Amintim că președintele american Joe Biden a vorbit într-un mesaj publicat pe Twitter despre războiul din Ucraina, dar și despre implicarea americanilor în acest sens. El a transmis și un mesaj de încurajare ucrainenilor, scrie The Guardian.

Oficialul american spune că Vladimir Putin nu va reuși niciodată să domine sau să ocupe toată Ucraina, așa cum și-a pus în plan, adăugând că nenumărate state sunt alături de poporul ucrainean în acest sens.

„Unitatea noastră pe plan intern, unitatea cu aliații și partenerii noștri și unitatea cu poporul ucrainean îi transmit lui Putin un mesaj clar: nu va reuși niciodată să domine și să ocupe toată Ucraina”, a scris Biden pe Twitter.

În cadrul aceleiași postări, liderul american a mai adăugat că președintele Putin nu a reușit nici până acum să își îndeplinească „marile sale ambiții”.

Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin:

He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine.

— President Biden (@POTUS) April 21, 2022