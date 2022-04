Este vorba despre Breansk, un oraș rusesc în apropiere de granița cu Ucraina. Exploziile au avut loc în noaptea de duminică spre luni, iar acestea au fost urmate de două incendii, într-un depozit de carburanți și o unitate militară.

În acest context, Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Breansk a declarat că incendiul a fost anunţat la ora 2 dimineaţa, ora Moscovei. La faţa locului au fost trimise echipe de pompieri şi de salvare care au raportat că incendiul are loc la un depozit de petrol, potrivit informațiilor preluate de agenţia Reuters.

„Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că a avut loc un incendiu. Există şi o confirmare că este vorba despre rezervoarele de combustibil”, a declarat biroul de presă al guvernului.

The Guardian a preluat informațiile transmise de Russia Today, care arată că localnicii au auzit explozii. Aceștia au spus și că explozii şi incendii au avut loc în mai multe cartiere din Breansk.

Potrivit unor informaţii neconfirmate, a doua sursă de foc are originea în zona în care se află o unitate militară având legătură cu Direcţia principală de rachete şi artilerie a Ministerului Apărării.

„Două rezervoare de combustibil ard în unitatea militară de pe Moskovsky Prospekt și rafinăria de petrol din Snizhetsky Val”, este scris într-o postare preluată de Telegram Baza.

Serviciile de urgenţă au început să evacueze locuitorii caselor din apropierea depozitului de petrol care arde.

