Potrivit celor mai recente cifre oferite de autoritățile din Ucraina, aproximativ 21.800 de militari ruşi au fost ucişi de la începutul războiului.

Totodată, autoritățile de la Kiev au scris în cadrul bilanțului că au doborât 179 de avioane şi 154 de elicoptere şi a distrus 873 de tancuri ruseşti. Totuși, Ucraina şi Rusia oferă cifre diferite în privinţa deceselor.

Rusia a recunoscut „pierderi militare importante” şi o „imensă tragedie”, prin purtătorul de cuvânt al preşedinelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

În schimb, ruşii anunţă un bilanţ mult mai mic. Într-un ultim bilanţ, prezentat la 29 martie, Moscova anunţa 1.351 de decese şi 3.825 de răniţi în armata rusă.

Fostul ambasador al Statelor Unite în Rusia, profesorul Michael McFaul, a făcut câteva comentarii cu privire la obiectivele inițiale ale lui Vladimir Putin, mărturisind că nu se aștepta ca liderul de la Kremlin să fie atât de „diabolic”.

Potrivit Huffington Post, Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia în timpul administrației Obama s-a declaarat șocat de modul diabolic în care a intervenit Vladimir Putin în Ucraina.

„Trebuie să recunosc, nu mă așteptam să fie atât de diabolic în felul în care luptă în acest război”, a spus McFaul. „Să ne gândim că ar fi putut să lămurească lucrurile cu privire la ce s-a întâmplat în Bucea. Ar fi putut să ascundă asta, dar nu au făcut-o”, a spus el, făcând referire la masacrul descoperit în orașul aflat în apropierea capitalei Ucrainei.

„Au lăsat acele cadavre intenționat, ca o modalitate de a teroriza poporul ucrainean”.

McFaul, acum profesor de științe politice la Universitatea Stanford, care a scris prima sa lucrare în care l-a numit pe Putin ”autocrat” a reamintit și modul în care planificarea de cucerire a țării vecine de către Putin a mers prost încă din primul moment.

„Putin a pierdut războiul pentru Ucraina”, a spus McFaul, remarcând că intenția inițială, de a înghiți toată Ucraina, nu a avut succes.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 24 pic.twitter.com/Ct2Ylthjck

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 24, 2022