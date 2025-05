Călin Georgescu a declarat că își asumă public poziția de premier într-un posibil viitor guvern condus de Simion. Cei doi au prezentat vineri seara planurile lor pentru redresarea economică a României și au discutat despre sursele de finanțare pentru promisiunile electorale.

Întrebat despre modul în care vor reuși să finanțeze promisiunile electorale, în condițiile unei datorii publice de aproximativ 200 de miliarde de euro, Călin Georgescu a declarat că, în opinia sa, România nu a fost niciodată condusă cu adevărat în ultimele decenii, nici de la Palatul Cotroceni, nici de la Palatul Victoria. Acesta a afirmat că țara ar fi fost, de fapt, condusă din spatele scenei, de la Banca Națională, și a promis că, dacă vor ajunge la putere, guvernarea va reveni instituțiilor statului.

Georgescu a susținut că România a fost forțată să se umilească în fața donatorilor externi și că fondurile europene nu aduc cu adevărat beneficii interne, întrucât o mare parte din bani se întorc în străinătate prin contracte.

Fostul candidat la președinție a adăugat că România dispune de suficiente resurse pentru a susține promisiunile făcute. El a menționat că țara exportă materie primă, precum grâu, dar importă produse finite, precum biscuiții, ceea ce înseamnă „zero valoare adăugată”.

Georgescu a subliniat și faptul că România deține unele dintre cele mai mari rezerve de sare din lume, dar, în mod paradoxal, importă sare din alte țări, precum Turcia și Cipru. Potrivit lui, această situație nu mai poate continua și a sugerat că există deja planuri clare pentru folosirea acestor resurse în interes național.

“De acolo de unde nu este piață. A fost condusă de la banca centrală. O să am grijă să fie condusă de la Palatul Victoria și de la Palatul Cotroceni. A doua observație, s-a stat cu mâna întinsă umilitor în fața oricui care a dat ceva, 10 euro dacă vin de la UE, 8 se întorc la firmele din alte țări și 2 rămân în România. Pe de altă parte, sunt bani în lumea asta și avem totul pregătit. Exportăm materie primară, adică grâu, și importăm biscuiți, zero valoare adăugată. Suntem țara care are cele mai mari rezerve de sare din lume, pentru următorii 500 de ani, și avem sare din toate țările, Turcia, Cipru. Este o stare care nu poate să mai stea așa.”, a menționat fostul candidat la prezidențiale.