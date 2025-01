Întrebat ce înseamnă pentru România revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Ilie Bolojan a afirmat că sunt foarte puțini președinți care au reușit o astfel de performanță.

În cadrul aceluiași interviu, liderul liberal a spus ce ar face PNL în cazul unei suspendări a președintelui Klaus Iohannis. Acesta a afirmat că dacă procedura de suspendare ar trece prin Parlament și referendumul ar fi validat, s-ar depăși data alegerilor prezidențiale deja stabilită, ceea ce ar fi „un nonsens”.

Dacă această procedură de suspendare s-ar derula prin Parlament și ar trece referendumul, am depăși data alegerilor prezidentiale stabilite deja. Este un nonsens. Este o problemă de responsabilitate pentru țara noastră. Suntem în o zona de provizorat, ieșirea se poate face doar prin vot”, a explicat el.

Ilie Bolojan a adăugat că orice instabilitate politică se transformă în costuri financiare.

„Noi trebuie sa luam credite, iar orice fel de sens de instabilitate cresc dobanzile, adică vom avea o rată a inflației mai mare. Nu se pune problema să votăm aceasta chestiune, nu ca am avea ceva cu președinte Iohannis, ci pentru ca avem o responsabilitate față de țară. Este foarte probabil să nu se ajungă la vot”, a explicat acesta.

Liderul PNL a spus că decizia se discută în birourile reunite, subliniind că problema constă în seriozitatea cu care trebuie abordate anumite chestiuni.

Bolojan a afirmat că este vorba doar despre un joc politic, menit să atragă simpatia pentru cei care încearcă să câștige susținerea celor ce nu îl simpatizează pe Klaus Iohannis. De asemenea, a menționat că grupurile PNL vor lua o decizie în acest sens.

„Cred în faptul că atunci ca trebuie să votăm responsabil. Depunerea mandatului este o alta situație, nu impietează data alegerilor. Anul trecut la final aveam nevoie de un Guvern care sa administreze țara și avem nevoie de ordonanță trenuleț. Noi mereu am amânat legi care au tot fost amânate an de an. S-a acumulat acea creștere de salarii și pensii”, a spus acesta.