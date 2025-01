Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că joi va fi oficializat calendarul electoral, eliminând astfel orice dubiu cu privire la data alegerilor, ce va fi pe 4 mai.

În acest context, Bolojan a subliniat importanța acestei clarificări pentru a înlătura confuziile legate de durata interimatului președintelui în funcție.

În ceea ce privește candidatul coaliției, Crin Antonescu, liderul liberal a subliniat că acesta reprezintă o opțiune care adresează interesele principalelor partide din coaliție (PNL, PSD și UDMR) și că are toată încrederea în capacitatea sa de a deveni un președinte stabil și predictibil, care va conduce România pe o cale sigură. Bolojan a accentuat că alegerea unui președinte care să întruchipeze demnitatea țării în Europa este esențială, într-o perioadă în care riscurile de instabilitate sunt mari.

Bolojan a explicat că, în urma protocolului de coaliție, Crin Antonescu a fost desemnat candidatul unic al alianței, iar această decizie va fi ratificată oficial în cadrul ședințelor statutare ale PNL, PSD și UDMR, programate până la sfârșitul lunii ianuarie. În ciuda diverselor sondaje, Bolojan a subliniat că aceste măsurători nu au scopul de a modifica candidatul, ci de a înțelege mai bine nevoile electoratului și de a ajusta oferta electorală pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor.

Despre propria sa candidatură, Bolojan a explicat că nu este vorba de o simplă dorință personală, ci de o decizie bazată pe responsabilitate politică. A menționat că alegerea candidaturii a fost un proces de luare a deciziilor pentru binele țării și a comparat acest moment cu deciziile luate în trecut în cadrul partidului, când a susținut candidaturi considerate predictibile și benefice pentru România.

”Aici, pur şi simplu, este o chestiune de responsabilitate de a lua nişte decizii. Imediat, după turul întâi al prezidenţialor din toamnă, eu am fost numit imediat preşedinte, şi prima decizie pe care am luat-o la şedinţa în care am condus pentru prima dată partidul, a fost să o susţinem pe doamna Lasconi. Credeţi că am anunţat numai dintr-un mare entuziasm pentru un candidat? Am luat o decizie pentru ţara noastră. Pentru că aveam de ales între un candidat predictibil şi un candidat care e impredictibil. (..) Aceste alegeri nu vor fi despre un candidat sau altul. Eu personal am încredere în Crin Antonescu, îl ştiu de mulţi ani de zile şi sunt convins că este un preşedinte predictibil pentru ţara noastră, un preşedinte care ţine România pe o direcţie bună. E vorba de a avea un preşedinte care reprezintă cu demnitate România în Europa sau a avea un preşedinte care va genera haos”, a completat el.