Recent, Elena Udrea a readus în atenție publică situațiile în care deciziile obligatorii ale Curții Constituționale a României (CCR) au fost ignorate. Aceasta a subliniat faptul că sistemul judiciar din România a permis ignorarea unor hotărâri cheie, ceea ce i-a afectat grav drepturile. Contextul include dezbaterile privind anularea alegerilor prezidențiale și modul în care instanțele tratează aceste situații.

Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, pe baza unui proces pe care l-a considerat incorect. Ea a menționat că, în 7 aprilie 2022, patru judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins contestarea condamnării sale.

Aceasta s-a bazat pe decizia CCR 685/2018, care stabilea că dosarele judecate de completurile de cinci judecători ale ICCJ, nespecializate și desemnate nelegal, trebuie anulate. Judecătorii care au refuzat aplicarea acestei decizii au fost Alina Ioana Ilie, Oana Burnel, Dan Andrei Enescu și Anca Alexandrescu.

Udrea a sugerat că ICCJ ar putea repeta istoria și în contextul recursului formulat de Călin Georgescu și Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept privind anularea alegerilor prezidențiale.

Acest recurs contestă decizia Curții de Apel de a menține hotărârile Biroului Electoral Central (BEC), bazate pe hotărârea CCR 32/2024 de anulare a alegerilor.

Udrea a pus în discuție posibilitatea ca înalta Curte să lase neaplicată această decizie, într-un caz care afectează nouă milioane de alegători.

Nu doar decizia 685/2018 a fost ignorată, ci și hotărârea CCR 417/2019, care impunea rejudecarea dosarelor soluționate de completuri nespecializate în cazuri de corupție.

Udrea a fost condamnată, inclusiv la fond, de un complet de trei judecători ICCJ care nu avea specializare în materia corupției. Ea a evidențiat că această ignorare a contribuit direct la condamnarea sa, fără respectarea principiilor unui proces echitabil.

Pe pagina sa de Facebook, Udrea a criticat vehement faptul că foștii judecători CCR, care ar fi trebuit să fie garanții respectării legii, susțin că deciziile CCR nu pot fi încălcate. Ea a reamintit modul în care dreptul său la un proces echitabil a fost ignorat și a invocat exemple concrete:

“Aud cum fosti judecatori ai CCR sustin ca domnul Calin Georgescu nu are nicio sansa, nici la Inalta Curte, nici la CEDO sau CJUE sa obtina reluarea turului 2 la alegerile prezidentiale, pentru ca decizia CCR nu poate fi incalcata, pentru ca este obligatorie si pentru ca atat instantele din tara, cat si cele europene, trebuie si vor respecta ceea ce a decis CCR!

Serios?!!!

S-a uitat deja ca in dosarul meu fabricat “Gala Bute”, din 7 aprilie 2022, 4 judecatori din 5 de la Inalta Curte au hotarat sa nu aplice decizia CCR care spunea ca am fost judecata cu incalcarea legii de judecatori alesi special de Statul Paralel ca sa ma condamne, si cei 4 judecatori au refuzat sa deschida dosarul Gala Bute, iar eu am ajuns la puscarie, iar Rudel Obreja condamnat si el abuziv a si murit in puscarie!!! Atunci cum s-a putut?

Daca Inalta Curte a calcat in picioare dreptul meu la un proces corect, acum cand e vorba de a apara dreptul la 9 milioane de romani de a vota liber, cu atat mai mult ICCJ trebuie sa isi respecte propria masura si sa lase neaplicata decizia CCR de anulare a turului 1 la prezidentiale, sau ordinele catre “Justitie” sunt acum pe invers?

Fostii judecatori constitutionali care par acum loviti de amnezie ar trebui sa explice tocmai cum, daca ICCJ cat si CJUE au facut un abuz in Gala Bute, astazi au ocazia sa procedeze identic fata de CCR, dar de data asta sa faca dreptate, mai ales ca ambii fosti judecatori au fost in componenta Curtii care au pronuntat respectiva decizie incalcata.

Domnul Tudorel Toader chiar mi-a fost avocat pe 7 aprilie 2022, pledand fara succes din pacate pentru mine in fata celor 5 judecatori, obligativitatea respectarii deciziei CCR si a reluarii judecarii in conditii de legalitate a dosarului Gala Bute!”, a scris ea.