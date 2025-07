Premierul Ilie Bolojan a relatat o întâmplare petrecută într-o cofetărie din Oradea, unde, în timp ce cumpăra prăjituri pentru mama unui coleg, a intervenit pentru a demonta o informație falsă.

Șeful Executivului a povestit că a fost abordat de o femeie care l-a întrebat dacă autoritățile intenționează să trimită copiii românilor la război în Ucraina. Acesta a încercat să o convingă că informația respectivă este complet falsă și nu are nicio legătură cu realitatea.

„Când am intrat în cofetăria dintr-un cartier din Oradea, în Nufărul, orădenii știu. A venit o doamnă foarte agitată și m-a întrebat: «Ne trimiteți copiii în Ucraina la război?» În cele 2-3 minute cât am vorbit cu doamna, am încercat să o conving că acel subiect nu are nicio legătură cu realitatea”, a afirmat el la Antena 3 CNN.