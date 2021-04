Mai mulți membri aur au fost întrebați de Libertatea care este motivul pentru care nu vor să se vaccineze anti-covid. Sondajul vine în contextul în care Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține proteste față de restricții, iar unii lideri s-au declarat public sceptici față de vaccin și chiar față de existența virusului.

Claudiu Târziu, primul chestionat susține că nu are de gând să facă vaccinul.

„Nu m-am vaccinat și nici nu o să o fac”, a rezumat Claudiu Târziu, întrebat de ziar ce planuri are privind vaccinarea împotriva coronavirusului. Un răspuns diferit vine din partea lui George Simion care a declarat că nici el nu s-a imunizat, dar nici nu respinge posibilitatea de a o face în viitorul apropiat. El a precizat că preferă să mai aștepte.

De cealaltă parte, Diana Șoșoacă, care a fost exclusă din AUR, declara la sfârșitul anului trecut, că nu se va imuniza, pentru că nu se poate infecta cu noul coronavirus „Nici dacă sunt legat cu cătușe și bătut”, a spus fosta senatoare AUR.

Sorin Lavric, senator AUR de Neamț susține că nu se va vaccina și nici nu le recomandă românilor să se vaccineze. „Nu am încredere în acest vaccin. Vaccinul trece pe lângă virus și cred că totul este o înscenare. Eu nu-i îndemn pe români să nu se vaccineze, spun ce cred eu”, a declarat pentru Libertatea.

Totoată, Anișoara Floroaei, membră AUR din Constanța, în vârstă de 38 de ani susține că nu este contra vaccinării, însă a experiementat situația cu noul coronavirus și consideră că nu este nicio urgenă.

„Deocamdată, nu m-am vaccinat, dar soțul meu a avut deja COVID-19. Eu, culmea, deși am stat lângă el, nu am avut nimic. Noi nu suntem contra vaccinării, dar dacă suntem tineri și soțul meu nu a făcut o formă gravă de COVID, nu e nicio urgență”, spune Anișoara Floroaei.

Libertatea Doru Acatrinei, din Suceava a declarat la rândul său că nu s-a vaccinat încă, însă nu a luat o decizie definitivă.

„Deocamdată, nu m-am vaccinat și nici nu am discutat cu familia dacă să ne vaccinăm sau nu. Nu e vorba de o ezitare în sensul ăsta, pur și simplu nu am vorbit despre asta. Posibil să ne imunizăm, posibil să nu, nu știu. Împotriva vaccinării nu suntem, că am făcut toate vaccinurile antigripale de până acum”, a spus pentru Libertatea Doru Acatrinei, din Suceava.

Membri AUR care refuză vaccinarea categoric

Există și membri ai partidului care nu au de gând să se vaccineze în niciun caz. Elena Neguț, membru AUR filiala Buzău, este unul dintre ei. Aceasta a declarat că nu are încredere nici în vaccin, dar nici în România.

„Nu am încredere în vaccin și nu am încredere în statul în care trăiesc. Vaccinarea e opțiunea fiecăruia. Fiica mea trăiește în Marea Britanie și s-a vaccinat. Dacă aș fi stat acolo, poate m-aș fi vaccinat și eu, dar în România nu”, spune Elena Neguț, membru AUR filiala Buzău.

Andreea Neacșu, membră de partid în județul Neamț, susține că fiecare om are dreptul să aleagă dacă vrea sau nu să se vaccineze. De cealaltă parte, Bogdan Crefelean, din Ilfov, ar prefera să fie ultimul pentru vaccinare, pentru că nu are încredere în studiile făcute.

„Eu sunt pentru libertatea de a alege, dar cel puțin deocamdată, eu, personal, nu am încredere în aceste vaccinuri pentru că nimeni nu răspunde pentru ele, nici măcar Guvernul, iar studiile nu au arătat că sunt atât de eficiente”, spune Crefelean.

Sorin Muncaciu, medic, deputat AUR este de părere că persoanele care se vaccinează participă de fapt, la un experiement. El susține că tehnologia este una noua și ar fi fost nevoie de niște teste care să demonstreze impactul vaccinului asupra fertilității animalelor.

El a mai adăugat că nu se va vaccina cu niciunul dintre seruri, indiferent de tehnologia cu care a fost realizat, pentru că „sunt imunizat natural”.

Muncaciu a mai adăugat că în prezent, el susține folosirea ivermectinei ca tratament împotriva COVID-19. Acesta menționează că medicamentele care sunt în practică de peste 25 de ani merită luate în calcul în această perioadă.

„Consider că este absurd să nu luăm în considerare medicamente care sunt în practica medicală de peste 25 de ani şi au fost folosite de peste 100 de milioane de oameni”, spunea deputatul într-o intervenție din Parlament, din februarie.

De menționat este faptul că, Ivermectina este un medicament antiparazitar pentru animale. Deși a fost folosit în prezent în câteva state din lume în tratamentul COVID-19, nu a fost autorizat pentru asta pentru că nu i s-a dovedit încă eficiența.