Se pare că Alfred Bulai are altă opinie. Acesta consideră că Diana Șoșoacă este un personaj care ajunge la caricatură și care, într-un final, se va ofili.

“Personajul ăsta e genul de personaj ciudat, curios, cum vreți ca să fim amabili. E unul dintre factorii limitativi ai creșterii AUR, pentru că excesele de genul ăsta plan unei categorii de populație, e adevărat, dar care blochează categorii mai largi.

Personaje de genul ăsta ajung la caricatură. Stilul ăsta nu mai funcționează astăzi. Sigur, atrage atenția și lumea i-a învățat numele, știe cine este, o avea susținători, dar orice partid sănătos la cap… poate își revine. Sunt hahalere în toate partidele. Atâta timp cât a pierdut legătura cu partidul, va deveni un personaj care va plictisi!

Ea nu are simțul umorului, ca măcar să râd, să-mi placă, să te uiți ca să râzi. Dar ea încearcă să fie eroică, intransigentă, supărată, disperată. Ea face un deserviciu! Se fa ofili!”,a spus Alfred Bulai, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Lovitură pentru Diana Șoșoacă

Senatoarea s-a trezit cu contul de Facebook restricționat, chiar înaintea unui protest de amploare împotriva restricțiilor impuse de autorități.

„Din nou supusă restricțiilor. Răscoala de la 1907 încalcă standardele comunității Facebook! 3 grupuri restricționate! Marș”, a scris Diana Șoșoacă.

Nu e primul cont pe care Facebook i-l blochează. Aceasta a precizat că va da în judecată Facebook.

„Doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal.

Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil, și eu am reclamat-o.

O să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru.

Eu nu mă opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine!”, a declarat Șoșoacă la acea vreme.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea