Senatoarea Diana Șoșoacă a primit o nouă lovitură pe rețelele de socializare, chiar în ziua în care era anunțat un protest față de restricțiile autorităților în contextul pandemiei de coronavirus. După cum transmite chiar senatoarea, contul ei i-a fost restricționat pe Facebook.

„Din nou supusă restricțiilor. Răscoala de la 1907 încalcă standardele comunității Facebook! 3 grupuri restricționate! Marș”, a scris Diana Șoșoacă.

Amenință că va da Facebook în judecată

Nu este însă prima dată când senatoarea are probleme cu rețeaua de socializare. În februarie aceasta amenința că va da Facebook în judecată pentru că, în opinia acesteia, compania nu are dreptul să blocheze conturile politicienilor.

„Doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal.

Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil, și eu am reclamat-o.

O să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru.

Eu nu mă opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine!”, a declarat Șoșoacă la acea vreme.

Sute de protestatari s-au adunat în Capitală

În acest moment sute de protestatari s-au adunat sâmbătă după amiază, în Piaţa Universităţii din Capitală, pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de restricţiile impuse ca măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Mobilizarea pentru acest protest s-a făcut pe reţelele sociale, iar cei care lansat apelul la participare propun organizarea celui „mai mare protest al ultimilor ani”.

Jandarmii mobilizaţi pentru a asigura ordinea publică la această manifestaţie au împărţit celor prezenţi în piaţă pliante cu mesaje privind respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, în timp ce manifestanţii scandează „Libertate!”, „Jos trădătorii”.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea