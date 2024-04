Scandalul dintre Diana Șoșoacă şi soţul său, Silvestru Șoșoacă, este departe de a se fi încheiat. Cei doi nu ar mai locui împreună de mai mult de două luni, a recunoscut bărbatul.

La rândul său, senatoarea neagă vehement acuzaţiile partenerului său de viaţă, cu care este acum la cuţite. Diana Șoșoacă spune că ea este propria sa creaţie şi nu datorează succesul ei niciunui bărbat, cu atât mai puţin lui Silvestru Șoșoacă.

Şefa SOS România nu are deloc cuvinte uşoare la adresa soţului său, pe care îl numeşte un „întreţinut”, „bărbat violent” şi spune că „tremura într-un sat înglodat în noroi”, în momentul în care l-a cunoscut.

„Niciodată nu am fost creaţia unui bărbat, sunt creată singură. Am avut 15 ani de contract cu TVR. Când eu l-am cunoscut pe Silvestru, tremura într-un sat înglodat în noroi, nu ştia absolut nimic. (…)

Senatoarea se laudă şi spune că este lider în Parlamentul României atunci când vine vorba despre intervenţii. Mai mult, cele mai multe cazuri de plângeri penale care i se datorează ar proveni tot din atenţionările sale repetate.

Îl dă drept exemplu în acest caz pe fostul premier Florin Cîțu, cercetat în dosarul vaccinurilor din pandemie. Tot legat de pandemie, Diana Șoșoacă se declară salvatoarea naţiunii, afirmând că finalul pandemiei în România i se datorează chiar ei, în cea mai mare parte.

În fiecare lună sunt invitată în Parlamentul European, am legături cu toate partidele naţionaliste. Am luptat pentru aceasta ţară şi dacă pandemia s-a sfârşit, mi s-a datorat mie în cea mai mare parte”, a mai afirmat senatoarea SOS România, într-o intervenţie la România TV .

Tot Diana Șoșoacă, de data asta într-o filmare postată în mediul online, a prezentat o serie de mesaje scrise de Silvestru Șoșoacă, care discuta despre ea cu o altă persoană.

Ea a ţinut să facă totul public pentru a demonstra că, până la urmă, soţul său ar fi avut un plan de a o interna la psihiatrie, împotriva voinţei ei, şi să-i ia apoi averea.

Senatoarea îl acuză Silvestru Șoșoacă că a venit în mod repetat cu medicamente, din surse neclare, pe care tot insista ca ea să le ia. Diana Șoșoacă spune că, în final, el ar fi vrut să o interneze nevoluntar, să o decadă din drepturi şi să arate că nu mai are discernământ.

În acest mod, bărbatul ar fi rămas cu toată averea soţiei sale, acuză senatoarea SOS România.

„Sincer, ea este puţin plecată cu zmeul şi dacă nu ia medicamente, nu reuşim nimic”, scria soţul Dianei Șoșoacă într-un mesaj.

„De aceea am făcut ordin de protecţie, pentru că el a spus că eu am fost internată la psihiatrie, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Că am tratament medical, nu există aşa ceva.

Că sunt înregistrată la nu ştiu ce chestii psihiatrice, este o minciună şi chiar voi face demersuri pentru a face public faptul că a minţit şi chiar îl voi da în judecată pe daune morale, să îmi plătească 10 milioane de euro până se satură.

Acum înţeleg de fapt de ce venea cu sacoşe cu pastile şi spunea: «Ia, ca să te simţi bine!» Şi eu spuneam că nu iau pastile. «Lasă că mi le-a dat mie cineva de la Sibiu, ia tu cât vrei. Îţi trebuie să ai forţă.»

El a vorbit de internare nevoluntară. Soţul are dreptul, dacă ştie cum să aranjeze treburile, să-şi interneze soţia la un spital de psihiatrie şi s-o decadă din drepturi şi să-i anuleze discernământul. Copiii se duc la DGASPC, iar tu soţ rămâi cu averea. Atâta nemernicie, asta s-o ţineţi minte!”, a povestit Diana Șoșoacă în mesajul video postat în mediul online.