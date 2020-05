Am luptat să susțin orice demers medical și anunțurile naționale privind evitarea contaminării. Am încercat să îmi transform profilul de social media într-o mișcare de promoter al mesajului #staiacasa, utilizarea măștilor de protecție, spălatul pe mâini, susținerea doctorilor și personalului din linia întăi. Am aparat personalul chiar și când “poporul” a considerat că asumarea unei profesii presupune să fii carne de tun și să iți expui famillia în pericol. GREȘIT!

Am considerat ca viitoare colegă de domeniu că apărarea colegilor e ceva firesc, se arată în publicația online romaniacurata.ro

S-au mobilizat spitale întregi, oamenii din prima linie luptă cu viețile lor puse în pericol zilnic, cu o mască la doua săptămâni, cu echipamente de protecție de acasă, oameni în fața cărora mă înclin și pentru care îmi ofer tot respectul restul vieții mele. S-a infectat personal medical pe care l-ați considerat mai mult o statistică, datorită carențelor din sistem.

Toate acestea pentru ca “mai marii” să se spele pe mâini cu soluțiile. Au adus doctorii soluții, iar voi, cei care aveți toate pârghiile, vă ascundeți după mișcări fantomă. Să nu mai spun cât de puțin ați susținut cadrele medicale cu măsuri reale: un subiect diferit, o altă rană.

Ceea ce nu am intuit vreodată e că va trebui să asist la felul în care educația este plasată, iar, pe ultimul loc și cum ne vom spăla iar cu ea pe mâini.

De data aceasta, ne ascundem sub o perspectivă medicală, care la o primă vedere pare un mod de apărare, dar asistăm în fapt la o mască a dezinteresului și o condamnare. La felul în care în loc să căutăm soluții, ne ascundem în spatele problemelor și ștergem din drepturi inalienabile.

După ce am urmărit 2 luni un meci de ping-pong cu scenariile legate de examenele naționale, fără vreo informație sigură sau o acțiune care să denote seriozitate, gluma zilei vine de la perspectiva în care dreptul la educație iți este tăiat de temperatura corpului tău.

A fost o măsură pe care am refuzat să o discut. Se aplică în mai multe țări, ne-am asumat-o. Am millitat pentru aceasta.

Dar, am ajuns la varianta în care deocamdată, dacă ai 37.3 grade temperatura corpului, nu vei avea cum să participi în cadrul examenelor naționale, fapt anunțat astăzi în conferință de presă de Președintele României. O situație atât de ilegală și neconstituțională, amintind art.16 din Constituție, încât poți recunoaște absurdul după cunoștinte minime dobândite în timpul orelor de educație civică daca sunt făcute cum trebuie (nu prea le avem, subliniez aici o altă ironie fină).

Ca și studentă în domeniu, tot ceea ce am de amintit este:

Am facilitat locuri speciale, metode speciale pentru pacienții, atenție, infectați, nu cei presupuși, fară dovezi, să aibă access la facilitățile medicale, inclusiv din domeniul dentar. Am dat drumul înapoi la o viață aproape în normalitatea trecutului, unde daca dorești să consumi o cafea, o găsești fără probleme și controale. Cu educația ce am făcut? Ne-am spălat pe mâini. Nu ai temperatura normală, nu iți oferim posibilitatea să susții acest examen.

“De ce? De mere”. Că altă scuză nu găsesc.

Deoarece, pe lângă faptul că șansele au dus, poate, la situația în care să contactezi acest virus, nu ai dreptul nici să încerci să iți continui viața după acesta.

Întreb și eu, cât de ușor e până la urma chiar să “fentezi” acest sistem? Foarte ușor.

Credeți că un pacient, chiar simptomatic, care are în sânge “fenta” nu va lua o aspirină și vă continua să infecteze în jur cu temperatura lui normala sub 37 cu tot? Ba va mai face si cocktail cu un paracetamol.

Credeți că nu vom avea elevi care în disperarea emoțiilor vor lua medicamente antipiretice “pentru siguranță”? Vă spun eu că vor lua. Și le va face rău. Că suntem campioni și la consumul de medicamente fără prescripție medicală.

Acum, haideți să discutam și să excludem variantele în care acești elevi sunt purtători, pacienți, simptomatici și toate celelalte cuvinte de specialitate pe care adorăm să le aruncam ca și confetti-ul în discursuri pompoase.

O lecție mica de educație pentru sănătate, dacă pentru educația sexuala aveți oricum planuri să o distrugeți (ironic, iar).

Să expunem, așadar, situațiile fără conexiune cu COVID-19 care pot induce temperatura ridicată.

Se știe că valoarea optimă a temperaturii corporale, cea de 37 de grade Celsius, este considerată „o teorie depăşită”, aceasta fiind stabilită în secolul al XIX-lea de medicul german Carl Wunderlich.

În 1992, există un studiu publicat în revista JAMA care arată intervalul normal de 37,2 şi 37.7 grade Celsius, în funcţie de momentul zilei.

Universitatea Harvard, ca și JAMA, mai menționează binecunoscutul fapt că aceasta metodă e bazata pe un studiu din, atenție, jumătatea lui 1800 pe care noi îl luăm bun de atunci.

Îmi veți spune că nu ați auzit de JAMA. De Harvard ați auzit sigur. Harvard afirmă clar că e timpul să redefinim aceste limite ale “temperaturii normale”.

Astfel, studille moderne arată clar următoarele situații fiziologice care duc la temperatura corporală crescută:

Situațiile solicitante psihic, stresul, emoțiile, lipsa de odihnă. Mai trebuie să subliniez ironia situației aici? De asemenea, studiile mai arată că temperatura corporală este mai crescută în mod normal în sezonul cald (ce ironie! IUNIE) sau în decursul zilei. Dar, momentul zilei nu influenţează temperatura corporală atât cât o influențează… vârsta. De exemplu, copiii şi adulţii, spre deosebire de persoanele vârstnice, au în mod normal o temperatură corporală mai crescută, deoarece organismal tânăr reţine mai bine căldura în corp. Variază între indivizi. Femeile tind să aibă temperatura mai ridicată, de asemenea tinerii și femeile tinere intră tot în aceeași situație. Menstruația poate fi un factor care duce la temperatură ridicată. Absolut orice tip de infecție, care nu are legătură cu situația epidemiologică și duce la creșterea temperaturii. Sinuzite, infecții dentare, viroze (nu au dispărut doar pentru că a apărut un nou virus), arsurile solare severe, insolaţia (cauzată de expunerea la temperaturi ridicate) sau alergiile. De asemenea, anumite tipuri de cancer, intoxicaţii, unele medicamente (antibioticele, antihipertensivele, anticonvulsivantele), unele boli autoimune sau inflamatorii (inclusiv artrita reumatoidă şi boala Crohn). De asemenea, și prezența unor cheaguri (trombi) poate creşte temperatura bazală.

„Femeile la ovulaţie şi gravidele în primul trimestru pot avea, de asemenea, valori mai crescute ale temperaturii corporale, de 37,1-37,2 grade Celsius. Mai mult, temperatura bazală se poate menţine peste 37 de grade Celsius până la începutul trimestrului al doilea de sarcină, dacă au avut loc concepţia şi nidarea produsului de concepţie în uter”, spune dr. Cornelia Scărlătescu, medic specialist Medicină internă.

Că tot suntem pe primul loc și la mame minore în Uniunea Europeană, nu?

Repet, nu înțelegeți greșit că atac metoda de profilaxie. Atac felul în care refuzăm găsirea soluțiilor din comoditate. Soluții există, ignorarea lor e mai ușoară.

Nu eu am inventat ceea ce este informația medicală din articol, eu am pus la dispoziție câteva surse. Dar, anunț că dorim soluții, cum ar fi să ne spălam pe mâini cu apă și săpun, nu cu educația.