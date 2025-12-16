Analiza ultimelor date ANCPI arată o piață aflată într-un proces de ajustare, cu diferențe semnificative între regiuni și tipuri de proprietăți, dar fără semnale de blocaj generalizat.

Volumul tranzacțiilor la nivel național

Conform datelor oficiale ANCPI, în luna noiembrie 2025 au fost vândute la nivel național 50.059 de imobile. Comparativ cu luna precedentă, volumul tranzacțiilor a scăzut cu 8.443 de unități, iar față de noiembrie 2024, scăderea este de 8.356 de imobile.

Această diminuare indică o temperare a activității, care încurajează investitorii să fie atenți la evoluția pieței din următoarele luni. În contextul economic actual, cu dobânzi ridicate și prudență crescută din partea cumpărătorilor, reducerea volumului de tranzacții este un semnal de ajustare.

București și Ilfov rămân centrul pieței imobiliare

Datele ANCPI confirmă faptul că zona capitalei continuă să concentreze cea mai mare parte a tranzacțiilor. Bucureștiul a înregistrat 7.983 de imobile vândute, urmat de Ilfov cu 4.029.

Această concentrare susține poziția dominantă a pieței de imobiliare București, unde cererea rămâne ridicată, în ciuda unei dinamici mai prudente. Interesul pentru proprietăți se menține atât în interiorul orașului, cât și în zonele limitrofe, unde se înregistrează un volum constant de tranzacții pentru case de vânzare.

Cluj, Brașov și Iași – poli regionali de tranzacționare

În rândul municipiilor reședință de județ, Cluj-Napoca conduce clasamentul cu 1.248 de tranzacții, urmat de Brașov cu 980 și Iași cu 830.

Piața de imobiliare Cluj continuă să fie una dintre cele mai active din țară, în ciuda prețurilor ridicate. Volumul tranzacțiilor sugerează o cerere susținută, alimentată atât de cumpărători finali, cât și de investitori.

În cazul pieței de imobiliare Brașov, datele ANCPI reflectă stabilitatea unei piețe care atrage atât relocări permanente, cât și achiziții pe termen lung. Brașovul rămâne un punct de interes major, cu un echilibru între cerere și ofertă.

Iașiul își consolidează poziția de centru regional, cu o piață imobiliară activă și un număr constant de tranzacții, susținute de populația tânără și de dezvoltarea economică locală.

Timișoara și Constanța: dinamici diferite, dar constante

Piața de imobiliare Timișoara se remarcă printr-o distribuție mai echilibrată a tranzacțiilor între oraș și zona metropolitană. Localitățile din jurul municipiului atrag tot mai multe tranzacții, în special pentru case de vânzare.

În imobiliare Constanța, datele ANCPI arată o activitate susținută, influențată de specificul zonei. Tranzacțiile sunt alimentate atât de cererea locală, cât și de interesul pentru proprietăți cu potențial investițional, însă piața începe să se stabilizeze dincolo de sezonul turistic.

Sibiu: o piață mai mică, dar constantă

Deși volumul tranzacțiilor este mai redus comparativ cu alte centre urbane mari, imobiliarele din Sibiu se remarcă prin stabilitate. Cererea este predominant orientată către locuire pe termen lung, iar tranzacțiile reflectă un interes constant pentru proprietăți destinate rezidenței permanente.

Casele și terenurile, segmentele cu reziliență ridicată

Datele ANCPI arată că, în paralel cu apartamentele, segmentele de case de vânzare și terenuri de vânzare rămân active, în special în județele cu extindere urbană accelerată.

În luna noiembrie 2025, județele cu cele mai multe tranzacții de terenuri agricole au fost Timiș, Arad și Dolj. Aceste cifre indică un interes constant pentru terenuri, fie pentru dezvoltări rezidențiale, fie pentru investiții pe termen lung.

Ipotecile: un indicator al prudenței financiare

Un alt indicator relevant este numărul de ipoteci. La nivel național, în noiembrie 2025 au fost înregistrate 33.833 de ipoteci, cu 714 mai puține față de aceeași perioadă a anului anterior.

Bucureștiul, Ilfovul și Călărașiul conduc clasamentul, ceea ce sugerează că finanțarea bancară rămâne un pilon important al pieței, dar într-un ritm mai moderat. Scăderea ușoară a numărului de ipoteci reflectă o abordare mai prudentă a cumpărătorilor.

Ce indică datele ANCPI pentru piața imobiliară

Analiza datelor ANCPI sugerează prudență. Piața imobiliară din România nu traversează o perioadă de recalibrare. Tranzacțiile continuă, însă cumpărătorii sunt mai atenți, mai informați și mai selectivi.

Marile centre urbane – București, Cluj, Brașov, Timișoara, Iași și Constanța – rămân motoarele pieței, în timp ce zonele periferice câștigă importanță, în special pe segmentul de case de vânzare.

Concluzie

Datele oficiale ANCPI oferă o imagine realistă asupra pieței imobiliare din România: o piață activă, dar mai temperată, cu diferențe regionale clare și cu o orientare tot mai pronunțată către stabilitate.

În acest context, analiza bazată pe date devine esențială pentru înțelegerea evoluției reale a pieței. Dincolo de fluctuațiile lunare, trendurile indică o maturizare a pieței, în care deciziile sunt luate mai informat, iar tranzacțiile reflectă nevoi reale de locuire și investiție.