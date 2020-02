Daniel Zamfir a postat pe pagina sa personală de facebook, un mesaj dur pentru ministrul de finanțe, prin care îl umilește pentru fax-ul trimis și totodată îl și amenință „Citule, nu scapi!”.

„LAS SI TICALOS

Azi, la ora 18.18, adica la doua ore de la terminarea programului, dl Citu trimite un fax prin care anunta ca nu vine maine dimineata la audiere pentru ca nu are ce sa raspunda, intrucat Ministerul Finanțelor nu contracteaza împrumuturi(sic!)Omul nostru e #praf si facut in pantaloni, asta e clar. Ma intreb totusi, cat tupeu sa aiba sa ceara el audierea lui Grindeanu, Tudose , Dancila, cand el, ministrul in functie, refuza sa vina in fata Parlamentului? Citule, nu scapi! Asa cum am aflat ca primesti comisioane in off-shore, vom afla curand si pentru cine ai facut tu imprumuturile de 4 miliarde de euro…

Se strange latul, Citule!

#faraabuzuri

#RomaniiTrebuieSaStie”, a fost mesajul transmis de Daniel Zamfir.

Ce scria Cîțu în fax-ul trimis?

În fax-ul trimis, Florin Cîțu precizează că Ministerul de Finanțe nu se ocupă de politica de creditare a țării și nici de contractarea de datorie publică, subliniind că de acest lucru se ocupă băncile de creditare.

De asemenea, aceasta a afirmat că nu e foarte clar ce se dorește a fi analizat prin audierea sa, pentru că în atribuțiile MFP nu există definiția de contractare sistematică de datorie publică.

În concluzie, ministrul finanțelor a afirmat că sunt neclarități și întoarce invitația, spunând că o așteaptă reformulată în termenii economici-financiari consacrați.

