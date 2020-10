Într-o postare pe pagina personală de facebook, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, îl avertizează pe Ciolacu. El este de părere că ”hamsterul lui Dragnea”, Daniel Zamfir nu trebuie să stea ”nemâncat”.

Totodată, acesta a subliniat o serie de aspecte importante, de care Marcel Ciolacu ar trebui să țină cont atunci când își pune în funcție anumiți oameni din partid.

„Marcel Ciolacu, acum că ai moștenit hamsterul lui Dragnea nu-l lasă nemâncat. Începe să facă urât. Ca un președinte de partid responsabil ar trebui :

– să-i explici, daca știi, inginerului, pe care văd că-l păstrezi președinte la comisia economică, cu ce se ocupă comisia economică.

– să-l întrebi cand le dă banii înapoi românilor pentru că din cauza lui acum plătesc o dobândă mai mare la credite după ce el i-a forțat să renunțe la ROBOR și să treacă la IRCC.

-să verifici dacă știe să citească sau să folosească mail-ul pentru că în fiecare luna îi trimit personal TOATE informațiile referitoare la execuția bugetară și datorie publică. În plus, toate aceste informații sunt publice pe site-ul MFP”, a scris Florin Cîțu.

Este abuz în serviciu

Reacția lui Florin Cîțu survine după ce președintele Comisiei Economice a Senatului, senatorul Daniel Zamfir și-a anunțat marți colegii, după ce ministrul Finanțelor nu a participat la o audiere online, că îi va face demnitarului plângere penală.

„Acest scuipat pe care primim de la dl Cîțu nu trebuie sa ramana asa. Ramanem din nou cu ochii in soare. Asa ceva n-am mai pomenit in doua mandate de parlamentar, ca un ministru sa nu vina in fata comisiilor parlamentare.

Ii fac plangere penala pentru abuz in serviciu. Legea raspunderii ministeriale obliga ministrii sa informeze Parlamentul. Sa nu vina un ministru de 11 luni la audiere mi se pare un flagrant abuz in serviciu pe care eu ca senator nu vreau sa-l tolerez. Este inacceptabil si nu putem lasa lucrurile asa, ca nu vine si nu avem ce sa-i facem. Ba da, avem ce sa facem, sa stabileasca institutiile abilitate, un judecator, daca dl Citu incalca sau nu legea raspunderii ministeriale. Altfel, niciun ministru nu o sa mai vina audieri, si noi cum ne exercitam controlul daca nu putem discuta cu un ministru? E sau nu abuz in serviciu? De ce sa mai vina vreodata un ministru in viitorul Parlament daca a vazut ca se poate, ca exista precedent?

Este abuz in serviciu intr-o forma agravanta. Este a 6-a oara cand il invitam. Am trimis din timp toate solicitarile. I-am spus si ce vrem sa-l intrebam.

Fac plangere penala impotriva ministrului Cîțu pentru abuz în serviciu să punem capăt acestui precedent periculos în România”, și-a informat Daniel Zamfir colegii din Comisia Economică a Senatului.