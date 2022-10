Tema podcastului de vineri, de pe contul de Youtube EVZ Capital, a fost una de interes major pentru români, deoarece s-a discutat subiectul crizei energetice din România, care are un impact puternic asupra fiecărui cetățean.

Jurnalistul Mirel Curea i-a adresat mai multe întrebări parlamentarului PSD Daniel Zamfir, unul dintre puținii politicieni români care au acceptat să discute deschis acest subiect, în ciuda tuturor riscurilor la care se expune.

Reglementarea vs compensare

Daniel Zamfir, parlamentar PSD, a explicat, vineri, că tot reglementarea este soluția, pe motiv că problema nu a fost rezolvată prin compensare în zona marii industrii, ci doar la IMM-uri și la producătorii casnici.

„Tot reglementare e soluția. Nu e rezolvată marea industrie. Am rezolvat cu IMM-urile, cu producătorii casnici, dar ce faci cu Dacia, cu Chimcomplex? Am înțeles, să facă contracte bilaterale. Tu obligi Hidroelectrica să facă contracte bilaterale, dar dacă nu are energie? Reglementarea la producător și ulterior pe lanț este singura soluție viabilă pentru a trece de această criză. Când va veni dl. Ciolacu prim-ministru, asta este soluția pe care o propunem.

Când am venit cu reglementarea, când am intrat la guvernare, ni s-a spus că e măsură de stânga, și cei de dreapta nu o pot accepta. Acum în UE se vorbește despre plafonare. Este în regulă ca piața să fie concurențială, dar nu manipulată”, a explicat Daniel Zamfir.

De asemenea, acesta spune că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis o scrisoare către toate comisiile din Parlament privind legea decarbonizării și a compensării. De asemenea, acesta a acuzat USR că s-a împotrivit cu privire la termenul de închidere al termocentralei Paroșeni.

„La energie, legea decarbonizării și a compensării vine în Camera Deputaților, iar Marcel Ciolacu a trimis o scrisoare către toate comisiile din parlament. Sigur că nemulțumim și furnizorii, dar bugetul statului nu e sac fără fund. Cineva trebuie să verifice sumele respective. De la început, când nu am fost de acord cu acest mecanism de compensare, este că cineva trebuia să-și asume aceste valori. Sunt câțiva de la ministerul Energiei, de la Finanțe, care nu își asumă compensarea. Reglementarea este singura soluție.

Ne-am putea încadra în țintele de reducere a consumului de la Bruxelles fără a reduce consumul în orele de vârf. Trebuie să reciclăm. Orice se poate produce din gunoaie, care nu sunt de fapt gunoaie: sunt o resursă inepuizabilă, se poate transforma și în energie electrică. Biogaz, biomasă, este energie în bandă, de care avem noi. Energia solară e minunată, dar dacă nu bate soarele sau vântul, degeaba o ai.

USRiștii au venit cu amendament la comisia economică și să spună că noi trebuie să construim termocentrale pe cărbune noi care să respecte condițiile de mediu. Paroșeni respectă. Când am depus amendament să scoatem din PNRR termenul de închidere a termocentralei Paroșeni, USR a votat împotriva”, a mai completat parlamentarul PSD.

Zamfir a mai explicat că atunci când ai terminat cu acest mecanism de compensare, trebuie să revii la un regim reglementat.

„Tu nu ai rezolvat mare lucru dacă dai subvenții consumatorului casnic și nu ajuți marea industrie, care este nevoită să-și închidă capacități, să dea oameni afară, și șomerii vin din nou și pun presiune pe bugetul statului”, a spus Zamfir.

Lipsurile strategiei energetice naționale

Daniel Zamfir a mai vorbit și despre obiectivul zero al României din prezent și anume plafonarea prețurilor din energie pentru o perioadă de 2-3 ani.

„Plafonarea pe o perioadă de 2 ani, 3 ani, până ți-ai rezolvat problema cu capacitățile de producție. Direcția pe care merge ministerul Energiei este profund greșită. În strategia energetică națională, unde Popescu ne spune cum vede el viitorul: în 2030 niciun gram de cărbune nu mai punem pe foc. Bine, atunci ce putem?

Scoatem încă 3.000 de MW producție constantă, în bandă. Din 2035 s-ar putea să fie gata reactoarele 3 și 4. Între timp ce faci? O să venim cu gazele din Marea Neagră, dar încă nu le avem. Unde facem stațiile de producție a energiei electrice pe gaz? Nu se știe. În 2028 este obligatoriu să închidem reactorul 1 de la Cernavodă, este obligatoriu, este revizie, doi ani de zile.

Înseamnă încă 700 MW scoși. Care e strategia mea energetică națională, cum mă liniștește dl. Popescu? Eu nu spun să ardem cărbune 100 de ani, dar trebuie să ardem acum ca să salvăm economia. Acesta este obiectivul zero din punctul meu de vedere”, a conchis parlamentarul social-democrat la podcastul difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.