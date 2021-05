Daniel David, rector UBB: ”Respectă tradiția, țintește doar excelența și să ai onoare!”

Doctorul în psihologie Daniel David este președintele și directorul executiv al The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, un centru de excelență în cercetare al Universității Babeș-Bolyai. De altfel, e este, de anul trecut și rector al acestei universități de prestigiu.